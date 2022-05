Cliente alega ter recebido lanche do McDonald's com mordida

Uma britânica divulgou, nas redes sociais, sua indignação após ter recebido o lanche do McDonald 's com um buraco que parecia ser uma marca de mordida. O episódio teria acontecido em 26 de abril, na cidade de Coventry, no Reino Unido.

Lana Taylor, de 31 anos, teria comprado um lanche no restaurante na rede de fast food após deixar os filhos na escola: um sanduíche de ovo, acompanhado de dois "hash browns", uma massa crocante de batatas fritas, de acordo com o jornal britânico Mirror.

Quando levou o combo para o carro, percebeu uma marca em um dos "hash browns", e cogitou a possibilidade do lanche ter sido mordido.

No Twitter, a cliente reclamou: "Ah, os restaurantes McDonalds do Reino Unido são tão bons. Eles até ajudam você a comer seu hash brown. Quem não quer um hash brown já com uma mordida?". O caso ganhou repercussão na rede.

"Houve uma mordida. Foi muito nojento. Eu pensei por um segundo: 'Devo cortar esse pedaço e comer o resto'?. Mas acabamos de sair de uma pandemia, então fazer isso ainda é perigoso", declarou.

Após ter feito uma reclamação online, Lana afirmou que ainda não recebeu uma resposta direta da marca, apenas um porta-voz da empresa teria apresentado um pedido de desculpas à cliente pelo inconveniente. Ele teria garantido que o hash brown não foi alterado e que a característica suspeita pode ter sido provocada durante o processo de cozimento.