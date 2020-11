Cliente tem carro e compras roubados ao deixar mercado na Sete Portas; veja vídeo

Um cliente foi assaltado e teve seu carro roubado no estacionamento de um supermercado localizado no bairro da Sete Portas, em Salvador. O caso aconteceu na manhã de domingo (29).

Imagens das câmeras de segurança mostram o momento da ação dos bandidos. O cliente se dirige até o veículo e começa a guardar as compras no porta-malas, quando um homem se aproxima e começa a conversar com ele. Depois, outro criminoso também chega perto do carro e comçe a revistar a vítima.

Os bandidos roubaram pertences do cliente, além das compras realizadas no mercado. Em seguida, usaram o carro da vítima para fugir.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que não foi acionada para atender à ocorrência, mas tomou conhecimento do fato e reforçou o policiamento no local.

Já a Polícia Civil informou que a vítima registrou o caso na Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos, no próprio dia do crime. "Ele informou ter sido abordado por dois homens armados, que chegaram a pé. Os assaltantes fugiram no sentido Rótula do Abacaxi, com o veículo roubado e pertences da vítima. A unidade especializada vai apurar", disse a polícia.