Clima deve esquentar em Salvador neste domingo (4); sábado permanece frio

Depois de fazer os soteropolitanos tirarem os casacos do fundo do armário, Salvador deve dar uma trégua no frio neste final de semana. No sábado (3), segundo a Defesa Civil (Codesal), a cidade deve registrar uma temperatura mínima de 21° e de 22° no domingo (4). Nesta sexta-feira (2), a temperatura variou entre 20° e 26°, com céu nublado e momentos de chuva.

A temperatura máxima do sábado é de 26° e de 27° no domingo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que a possibilidade de chuva será maior no sábado, com o tempo nublado. Já no domingo, a previsão é de céu claro e muito sol, com pequenas pancadas de chuva.

A menor temperatura do ano, 19,1°C, foi registrada na quarta-feira (31). Salvador ainda tem tido ventos fortes e, segundo a Codesal, eles seguem mais calmos durante o final de semana. No dia 3, a intensidade do vento pode chegar a 22km/h e 20km/h no dia 4. O normal é cerca de 10 km/h.

O céu deve permanecer dublado a parcialmente dublados com chuvas a qualquer hora do dia no sábado. Já no domingo, o céu deve ficar claro a parcialmente nublado com chuvas a qualquer hora do dia. A probabilidade de chuva no dia 3 é de 60%, sendo que no dia 4 esse percentual cai para 30%.

Por causa do mau tempo desta sexta, a Codesal registrou 43 solicitações, das quais 13 foram ameaças de desabamento, oito ameaças de deslizamento, sete orientações técnicas, quatro avaliações de imóvel alagado, quatro árvores ameaçando cair, dois deslizamentos de terra, duas infiltrações, um desabamento parcial, uma avaliação de área e uma ameaça de desabamento de muro.