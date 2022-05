Clínica Face Unic oferece serviços a mulheres vítimas de violência doméstica

A Clínica Face Unic inaugurou uma unidade em Salvador no último dia 27 e oferece serviços gratuitos a mulheres vítimas de violência doméstica para reabilitação estética, dental e facial. Para o mês de junho, será selecionada uma mulher para ser atendida dentro desse projeto.

A seleção será feita pela equipe da Face Unic Salvador, que analisará os impactos que as intervenções estéticas e odontológicas poderão gerar na vida dessas mulheres. Para participar é preciso preencher um formulário (clique aqui para acessar), contando como os tratamentos poderão auxiliar no restabelecimento social e emocional, além de ser necessário, caso seja aprovada, apresentar documento comprobatório no ato da convocação. Todos os dados disponibilizados serão sigilosos.

Os tratamentos oferecidos pela clínica buscam ajudar a restaurar a autoestima e a autoimagem da mulher vítima de violência doméstica, auxiliando na reinserção familiar, social e no mercado de trabalho. Na Bahia, em 2021, a cada dois dias, uma mulher foi vítima de violência, segundo a pesquisa "Elas vivem: dados da violência contra a mulher", da Rede de Observatórios da Segurança. O estado baiano teve 232 casos de violência contra a mulher no ano passado. O tipo mais registrado foi feminicídio com 66 registros, seguido por homicídio (55), tentativa de feminicídio/agressão física (50) e violência sexual (29).

A Face Unic conta com 21 unidades ativas espalhadas em diversos estados brasileiros, mas que chega à Bahia trazida pelas sócias Ingrid Lino e Raissa Aires. Esta será a segunda unidade da clínica no nordeste, a primeira foi aberta em Natal, no Rio Grande do Norte. O objetivo é proporcionar uma experiência única de atendimento e planejamento integrado, aliado à tecnologia para exaltar a beleza natural.

“A força da Face Unic está no cuidado atrelado à tecnologia, para o melhor planejamento estético e funcional. Levando em consideração sempre, que a beleza vai muito além da estética, passando pelo bem estar, auto estima, confiança. É poder ajudar na transformação do nosso cliente”, afirma Ingrid Lino, sócia da Face Unic.

A Face Unic oferece a chamada harmonização orofacial, que é a integração entre a estética facial e dentária. A tecnologia é grande aliada durante todo o atendimento. Começando pelo scanner facial, tecnologia de ponta e exclusiva da Face Unic. “No que diz respeito à tecnologia, a clínica possui um o scanner facial, tecnologia exclusiva da Face Unic, que faz a leitura da derme e epiderme proporcionando uma análise mais profunda e tratamento das regiões indicadas com maior assertividade”, é o que conta Raissa Aires, dentista e uma das sócias da Face Unic Salvador.

Além dos procedimentos estéticos oferecidos, que incluem botox, preenchimento com ácido hialurônico, lipoaspiração de papada e lift com fios de sustentação, a Face Unic também realiza tratamentos odontológicos, como reabilitação oral com implantes e próteses, estética dentária, através de clareamento e lentes de contato, além de ter uma linha própria de alinhadores invisíveis patenteados, a Face Unic Align. A clínica possui ainda uma linha própria de dermocosméticos, que agregam aos tratamentos disponibilizados, e contribuem para um melhor prognóstico, é a IO Care - “In-Out”, de dentro para fora.

Para mais informações é só entrar no instagram da clínica, @faceunicsalvador ou mandar uma mensagem para o WhatsApp da clínica, através do telefone (71) 9.9952-0540.