Clínica oferece consulta e aconselhamento reprodutivo gratuitos a 50 casais inférteis em agosto

A clínica Insemina, especializada em Reprodução Assistida, vai oferecer durante o mês de agosto, em Salvador, consulta gratuita para pacientes inscritos previamente. No total, serão 50 inscrições e cada pessoa será orientada a participar da consulta junto com o parceiro. As consultas serão realizadas com hora marcada na sede da clínica, que fica no Comércio. Todos os pacientes atendidos através da ação terão direito a consulta de retorno.

A iniciativa da clínica é uma homenagem ao Mês dos Pais. O atendimento dentro do limite de vagas será realizado mediante agendamento prévio pelo telefone (71) 3012-3010.

“O foco da ação é acolhimento e prestar um atendimento inicial aos pacientes inscritos, que poderão esclarecer suas dúvidas diretamente com especialistas de medicina reprodutiva e obter orientação individualizada e adequada para cada caso”, explica a médica Ana Claudia Trigo, especialista em Reprodução Humana da equipe da Insemina. “Em alguns casos, a orientação médica já é capaz de aumentar as chances de uma gravidez natural”, acrescenta a especialista.

A recomendação é que os pacientes levem exames atuais e compareçam acompanhados de seus parceiros. Cerca de 40% dos casos de infertilidade de um casal são atribuídos à mulher, 40 % aos homens e em 20% dos casos as causas são indefinidas ou o problema está presente nos dois. “Homens e mulheres dividem a responsabilidade pela infertilidade e ambos devem ser investigados para se chegar a um diagnóstico preciso”, avalia a médica Bárbara Melo, especialista em Reprodução Humana da Insemina.

Segundo a médica Ana Cláudia Trigo, algumas recomendações são importantes para manter a saúde reprodutiva: Não fumar, manter-se no peso adequado, ter uma alimentação saudável, buscar atividades para controlar o estresse e a ansiedade, dormir bem, evitar consumo excessivo de bebida alcoólica e praticar atividade física regularmente.

Segundo estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS), a infertilidade atinge cerca de 8 milhões de brasileiros e o que muita gente não sabe é que mais de 60% dos casos de infertilidade podem ser revertidos com medidas simples ou tratamentos de baixa complexidade. Em alguns casos, uma orientação médica especializada já é capaz de aumentar as chances de uma gravidez espontânea.

Infertilidade masculina

Vários fatores podem afetar a fertilidade masculina e comprometer o desejo de ser pai. A varicocele, doença caracterizada por varizes na bolsa escrotal, é uma das causas mais comuns da infertilidade no homem e consiste na dilatação anormal das veias que drenam o sangue na região dos testículos.

A baixa produção de espermatozoides pelos testículos, causada por alterações hormonais, assim como alterações na motilidade e morfologia dos gametas, são alguns dos fatores que também impactam na fertilidade masculina. Há ainda causas genéticas que podem levar a ausência de produção de espermatozoides (azoospermia) ou concentração muito reduzida de espermatozoides no sêmen (oligozoospermia grave).

De acordo com a médica Bárbara Melo, “os hábitos de vida e os fatores ambientais são também grandes responsáveis pela saúde reprodutiva.” “O tabagismo e a obesidade são dois vilões da fertilidade masculina”, acrescenta.

Sobre a Insemina

Fundada em 2015, a Insemina Centro de Reprodução Humana é uma clínica especializada em Reprodução Assistida e, além desses tratamentos, várias técnicas, exames e procedimentos como histeroscopia, diagnóstico pré-implantacional (PGD), preservação da fertilidade (congelamento), realização de exames de espermograma, dosagem de hormônio antiMulleriano e outros também são realizados.

Em Salvador, a clínica atua em parceria com o Centro de Medicina Reprodutiva (Cenafert), onde os procedimentos de Reprodução Assistida, como Fertilização In Vitro (FIV) e Inseminação Intrauterina são realizados. Localizada no Comércio, a Insemina conta com consultórios e sala de ultrassom e funciona na Rua Miguel Calmon, nº 40, Edifício Conde dos Arcos, salas 102 e 103.