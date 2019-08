Club Med Trancoso está fechado... para reforma

Club Med Trancoso (foto: redes sociais)

O Club Med Trancoso, que fica em cima de uma bela falésia de frente para o mar, está fechado para uma grande reforma, que deverá custar algo em torno dos 40 milhões de euros. Com a intervenção, os 250 quartos já existentes serão repaginados e o hotel ganhará 50 novas habitações. A previsão é que o estabelecimento localizado em Trancoso, próximo ao Centro Histórico de Porto Seguro e de Arraial D´Ajuda, reabra no dia 15 de setembro.

Vale mencionar que, mesmo após o encerramento do resort de Itaparica, o Club Med segue com um pacote de investimentos para as unidades que mantém no país. Além do hotel de Trancoso, também haverá obras no hotel que o grupo mantém em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro.

Bodas de ouro

O Museu Carlos Costa Pinto, no Corredor da Vitória, vai completar 50 anos. Para comemorar, a superintendente do local, Bárbara Santos, está preparando uma exposição sobre joias, que será lançada no dia 05 de novembro. “Será uma mostra sobre joias eruditas e joias de crioula. Também teremos uma linha do tempo com a nossa história”, nos disse Santos.

Karine Queiroz (foto: divulgação)

Tabuleiro

É baiano e não sabe quem é Karine Queiroz? Volte 10 casas no tabuleiro. Conhecida como uma das maiores empresárias gastronômicas de Salvador, Karine é sócia de diversos restaurantes, como Soho, Lafaytte e Tonico. Além disso, é filha do casal de empresários Conceição e Luiz Queiroz. Karine, ao lado do marido, o alemão Maximilian Heindl, está circulando por Miami, onde acompanha a filha, Bárbara, que mora por lá e está trocando de apartamento. Em conversa com a coluna, ela disse que a viagem está ótima e que decidiu prolongar – só volta no dia 25 de agosto.

Longe da crise

O Aeroporto Terravista, localizado no Condomínio Terravista, em Trancoso, no sul da Bahia, está ampliando o seu pátio de estacionamento de aeronaves. Com isso, até o final do ano, o local comportará um aumento de até 50% em sua demanda de pousos e decolagens. O aeroporto, apenas para aeronaves destinadas à aviação executiva, funciona desde 2006 e fica a apenas 7 quilômetros do famoso Quadrado.

Denise Leão e Camila Meccia (foto: Nelson Neto)

Beleza na real

Conhecida como a fotógrafa preferida da alta sociedade carioca (um ambiente do qual sempre fez parte), Denise Leão circulou rapidamente por Salvador. Na quinta, participou de um almoço oferecido pela dermatologista Camila Meccia no restaurante Lafayette. No evento, Camila ressaltou a importância de valorizar a beleza única e individual de cada um, com dicas de fotografia e colorimetria. Vanessa Abubakir, Lanuza Rodrigues, Joanna Tanure, Bia Kruschewsky, Eliane Bradbury e Camile Souto prestigiaram.



Água benta

O batizado de Maria Eduarda, filha de Clarinha e Roberto Calumby, foi ontem, na Igreja da Vitória, em Salvador. Após a celebração, houve um almoço no Cerimonial da própria igreja, com buffet de Flávia Sampaio e decoração de Sonja Lopes e Núbia Caloula.

Carreira solo

Depois de 10 anos de trajetória, o arquiteto Gabriel Magalhães acaba de partir para carreira solo. “Chegou o momento de seguir em carreira solo, com o mesmo foco de sempre, mantendo a minha assinatura não só nos projetos, mas também no atendimento aos clientes, que é uma marca muito forte minha”, nos disse o profissional.

Antonio Peres Júnior, Antonio Sanchez Peres e Luciana Peres (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Fofura

Antonio Sanchez Peres, filho de Luciana e Antonio Peres Júnior, ganhou festa para celebrar o seu aniversário de um ano, ontem, no salão de eventos do edifício onde mora a família, no Horto Florestal. Para cerca de 130 convidados, a comemoração contou com decoração de Cris Reis e buffet de Carol Sahade. Luciana e Peres Junior ficaram todo o tempo brincando com a criançada, no evento, que virou um parque, cheio de brinquedos.