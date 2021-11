Clube da Finlândia anuncia contratação de Gabriel Bispo

Contratado em 2019 pelo Vitória junto ao Bahia de Feira, o volante Gabriel Bispo anunciou oficialmente sua saída do clube baiano. O jogador acertou e já foi anunciado pelo Kuopion Palloseura, time da 1ª divisão da Finlândia. O contrato do brasileiro é de um ano e meio.

O jogador já não vinha atuando no Leão há algum tempo - desde 29 de maio, precisamente - quando começou a ter problemas por salários atrasados e chegou a colocar o Vitória na Justiça, pedindo o pagamento de R$ 250 mil referentes a salários não pagos e recolhimento de FGTS.

A saída do volante só foi possível pois o atleta firmou um acordo com o clube, onde abre mão de receber o valor que cobrava, enquanto o Vitória encerra o contrato com ele. Dessa forma, o Rubro-Negro não receberá pela transferência de Gabriel Bispo, mas ainda mantém 30% dos direitos econômicos do jogador.

Bispo chegou em 19, na gestão do ex-presidente afastado Paulo Carneiro, para atuar no Brasileiro da Série B daquele ano. Na temporada de estreia, foram apenas oito jogos disputados. No ano seguinte, na retomada do futebol após a longa paralisação, saiu por empréstimo para o Juventude.

No clube gaúcho, também foi pouco aproveitado, tendo jogado 30 partidas durante a temporada, sem gols marcados. Em 2021 jogou 37 partidas até maio e um gol feito.

Em agosto deste ano, quando ingressou com a ação judicial, Gabriel Bispo alegou que era procurado por outros clubes, mas o Vitória insistia em não lhe liberar para outras negociações.