Cmei em Cosme de Farias é reconstruído e amplia vagas para alunos

O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Luis Eduardo Magalhães, em Cosme de Farias, foi reconstruído pela prefeitura e entregue simbolicamente em cerimônia nesta sexta-feira (16), com presença do prefeito Bruno Reis, além da vice e secretária de Governo (Segov), Ana Paula Matos, e do titular da Secretaria Municipal da Educação (Smed), Marcelo Oliveira.

Por conta da precariedade do prédio de pré-moldado, a antiga estrutura foi demolida. O local sofria com infiltrações nas instalações elétricas e hidráulicas, além de excesso de calor.

Um novo prédio foi construído no local, com investimento de R$ 4,3 milhões. O Cmei tem 1.282m² de área construída. A quantidade de vagas aumentou de 136 alunos para 190. São atendidos no local os grupos 2 e 3 nas creches e na pré-escola, grupos 4 e 5.

O prefeito destacou que a nova unidade possui o que há de mais moderno – por exemplo, há Wi-Fi em toda a escola e sala multiuso com kit multimídia. “Um ambiente como esse motiva os profissionais e as crianças a aprenderem. Com amor, com conteúdo programático e qualidade de todo o material pedagógico que estamos oferecendo, isso vai transformar a vida de todos. Só a educação é capaz de dar independência e autonomia, de alcançar nossos sonhos e objetivos”, destaca Bruno Reis.

O atual Cmei Luis Eduardo Magalhães tem oito salas de aula, mais sala de artes e multiuso; fachada com pastilha e gradil artístico; acessibilidade total, incluindo plataforma elevatória; reutilização de água pluvial; quadra esportiva coberta; ambientes alternativos: sala de artes e sala multiuso com projetor, televisão e divisória retrátil para criação de duas salas (capacidade de até 70 alunos); playground e recreio descoberto.

Além disso, possui estacionamento; salas administrativas (diretoria, secretaria, coordenação e sala de professores com copa); sanitários de alunos; sanitário para pessoas com necessidades especiais (PNE); refeitório e guarita coberta com sanitário, entre outros ambientes.

Gestora da unidade desde 2011, a diretora Lídia Maria Ribeiro conta que o antigo Cmei trazia muitos problemas, como goteiras e alagamentos nos dias de chuvas e excesso de calor nos dias mais quentes. “Hoje essa estrutura é de alto nível e qualidade, aqui na região ela se destaca. E se tem instalações boas, as crianças vão se sentir melhor, ter melhor concentração e desempenho no aprendizado”, avaliou.

Mais escolas

Desde 2013, já foram recuperadas mais de 240 escolas, o que representa 60% da rede. Mais dez novas escolas devem ser inauguradas até o início do ano que vem e serão construídas outras 13 unidades, em um investimento total de R$110 milhões com recursos próprios. Todas as escolas municipais receberão cobertura das quadras poliesportivas.