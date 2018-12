Coaf detectou quase 6 mil operações suspeitas na Bahia em 2018

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) detectou 5.991 operações suspeitas na Bahia desde o início deste ano. Mais da metade delas se refere a movimentações bancárias realizadas no estado e comunicadas ao Coaf pelo Banco Central. Em segundo lugar, está o setor de transporte e guarda de valores em espécie, com 852 casos, seguido pelas transações envolvendo o mercado de seguros, com 850. Logo abaixo, estão os segmentos de Previdência complementar (670), cooperativas de crédito (185), cartões de crédito (184) e compra e venda de ações (105). A Unidade de Inteligência Financeira do Coaf identificou ainda casos suspeitos em negociações com bens de luxo ou alto valor (28), corretoras de câmbio (24) e premiações de loteria (8).

Big Brother

As comunicações suspeitas recebidas pelo Coaf foram os instrumentos que permitiram identificar movimentações atípicas de R$ 1,2 milhão na conta de um ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL).

Batata quente

No total, os casos registrados na Bahia pelo órgão de controle do Ministério da Fazenda deram origem a 1.067 Relatórios de Inteligência Financeira. Tais documentos contêm análises detalhadas sobre eventuais indícios de lavagem de dinheiro. Os relatórios são enviados pelo Coaf para instâncias responsáveis por investigar crimes contra a ordem financeira, como Polícia Federal, Receita e Ministério Público.

Tranca mantida

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou habeas corpus para o empresário e blogueiro Anderson Bela, alvo da Operação Adsumus, já condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de integrar um esquema que teria desviado cerca de R$ 1 milhão dos cofres do município de Muritiba, no Recôncavo, ao lado do ex-prefeito da cidade Roque Isquem (PDT).

Solto, nem pensar

Para o ministro Nefi Cordeiro, relator do caso no STJ, a prisão de Anderson Bela tem fundamento “na gravidade do crime” e foi decretada para “preservar a ordem pública”.

Toma lá dá cá

O Ministério Público do Estado (MP) abriu investigação contra a prefeitura de Lençóis por supostamente exigir a transferência do título eleitoral para a cidade como condição para ganhar cargos comissionados ou temporários na administração da cidade da Chapada. A apuração foi aberta anteontem, após denúncias levadas ao MP por pessoas que acusam integrantes do alto escalão da prefeitura de montarem um esquema de mudança de domicílio eleitoral.

Vento, ventania

Dois projetos de energia eólica da Bahia foram incluídos na lista de prioridades do Ministério de Minas e Energia. Na prática, os parques Ventos da Bahia I e XVIII, tocados pelo grupo francês EDF na cidade de Mulungu do Morro, Centro-Norte do estado, estão no topo da lista para receberem recursos do BNDES.

Pílulas

Alto e bom som - A oposição promete fazer novo barulho na Assembleia contra o projeto de lei que reduz o percentual de gratificações para professores do estado com pós-graduação.

Faca amolada - Na prática, o projeto de lei apresentado pelo governo Rui Costa (PT) na última segunda elimina a gratificação para professores com curso de especialização inferior a 360 horas e reduz cinco pontos percentuais do valor pago a quem tem mestrado e doutorado.

Céu azul - O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, desembarca em Salvador na segunda para inaugurar, junto ao prefeito ACM Neto (DEM), o primeiro Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) na capital e 182º do país. Situado em Valéria, o CEU terá cineteatro, quadra poliesportiva, campo e academia.