Cobertura de barraca desaba no Largo da Dinha, no Rio Vermelho

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi acionado, na noite desta quinta-feira (26), para atender uma ocorrência de desabamento da cobertura de uma barraca de beiju no Largo da Dinha, um dos pontos turísticos mais famosos de Salvador, no bairro do Rio Vermelho. Trata-se da estrutura do Beiju do Paço.

Segundo a corporação, equipes de resgate foram deslocadas até o bairro. Até o momento, sabe-se que quatro pessoas ficaram feridas, mas foram escoriações leves. Os atingidos foram atendidos pelo grupamento da Salvar. Policiais militares e uma ambulância estiveram na área, que não possui risco, segundo avaliação dos bombeiros.

A situação foi controlada com a chegada das equipes militares. A subida da Av. Cardeal da Silva chegoua ser interditada e a área da barraca foi isolada com fitas para evitar que as pessoas se aproximassem. A queda fez com que parte da fiação elétrica que alimenta a barraca também fosse ao chão.

