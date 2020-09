Cobra é encontrada na varanda de apartamento em Águas Claras, no DF

Uma cobra foi encontrada por moradores de um prédio em Águas Claras, no Distrito Federal. O animal estava no 4º andar do edifício e foi resgatado na noite deste domingo (13) pela Polícia Militar Ambiental.

De acordo com o G1, quando os moradores chamaram a polícia o animal estava na sacada de um apartamento. Só que quando os policiais chegaram a serpente já tinha se deslocado para o apartamento vizinho.

O animal foi resgatado e será levado ao Zoológico de Brasília. A PM informou que "não há certeza" sobre a origem do animal, se veio de uma mata próxima ao local ou se era criada em cativeiro.

No local, o dono de um dos apartamentos disse aos militares que ele e o vizinho não sabiam de onde a serpente tinha vindo.