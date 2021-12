Cobra é encontrada por trabalhadores após viajar 6.400 km dentro de um contêiner

Uma cobra altamente venenosa e mortal, pertencente ao gênero Echis, foi encontrada em uma região industrial na Inglaterra depois de sobreviver a uma viagem de 6,4 mil quilômetros partindo do Paquistão.

O animal peçonhento viajou dentro de um contêiner com destino a Manchester, sendo recebido por uma empresa de construção civil. Um motorista de empilhadeira avistou o réptil em meio a uma pilha de tijolos na última sexta-feira (17).

O gerente de logística da empresa, Michael Regan, prendeu a cobra em uma caixa de papelão antes de relatar sua descoberta à associação de proteção animal do Reino Unido (RSPCA, na sigla em inglês).

Segundo a 'BBC' local, quando pesquisaram o tipo de cobra, os funcionários descobriram que se tratava de uma echis (ou Saw-scaled viper) - gênero que abriga algumas das espécies com as picadas mais mortais do mundo.

O inspetor da RSPCA que foi chamado para lidar com a serpente ainda na sexta, comentou que, inicialmente, estava "um pouco cético" uma cobra tão perigosa tão longe de seu habitat natural - esses animais vivem normalmente em regiões secas da África, Oriente Médio, Paquistão, Índia e Sri Lanka

“Às vezes pegamos a serviços como este, e acaba sendo uma cobra de jardim inofensiva - nós até já atendemos a chamados sobre cobras que no final eram só brinquedos de plástico”, disse o inspetor Ryan King.

“No entanto, eu só tive que dar uma olhada rápida para perceber que estávamos lidando com um réptil que era mais do que capaz de matar pessoas com seu veneno altamente tóxico”, completou.

O animal foi resgatado com sucesso e levado a um hospital especializado. Felizmente, ninguém ficou ferido.