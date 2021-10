Cobra gigante assusta trabalhadores e é removida por uma escavadeira

Trabalhadores da ilha de Dominica, país insular localizado no Caribe, limpavam uma região de floresta tropical quando encontraram uma cobra gigante no meio da mata.

O animal, com mais de três metros de comprimento, foi retirado do local com a ajuda de uma escavadeira. O momento foi filmado e compartilhado nas redes sociais.



Segundo o portal The US Sun, o animal estava vivo quando foi levantado pela escavadeira. Nas imagens, é possível ver a dimensão assustadora do animal.

O vídeo da cobra gigante, originalmente publicado no Tiktok, se tornou viral em várias plataformas, levantando discussões entre os internautas, desta que poderia ser a maior cobra do mundo registrada em câmeras.

Segundo relatos, a espécie da cobra ainda não é clara. No entanto, jiboias são bastante comuns na área onde o réptil colossal foi visto.