Cobra rara 'sorri' para bombeiros durante resgate no Instituto Federal do MT

Uma cobra de cor rara foi encontrada no Instituto Federal do Mato Grosso por Bombeiros, no município de Alta Floresta, na sexta-feira (6). A serpente foi avistada na cozinha, e pareceu sorrir para a fotografia da equipe de resgate. A espécie, entretanto, é perigosa.

Apesar da espécie Xenodon merremii ser facilmente encontrada na natureza, essa coloração é atípica, segundo o biólogo Henrique Abrahão Charles, entrevistado pelo g1.

“A boca parece que está sorrindo, mas pode ter certeza que ela dá um bote atrás do outro. Ela também não é uma serpente peçonhenta, mas tem dois dentes traseiros que se morder, perfuram”, explica.

Essa serpente também apresenta policromia, ou várias cores na genética, podendo ser encontrada amarela, malhada, esverdeada, ou até preta.

Aparentando serem jararacas, cascavéis e até corais, esse tipo de cobra faz as pessoas ficarem confusas sobre as espécies, segundo Charles. A alimentação típica consiste em insetos, rãs, sapos e lagartos, e os adultos chegam a 1 metro de comprimento

A cobra foi solta na natureza após o resgate.