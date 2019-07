Coca-Cola cresce com outros produtos e lança bebida alcoólica

A Coca-Cola anunciou na última terça-feira (23) que irá vender sua primeira bebida alcoólica na Japão e pode levar o produto a outros países. O Lemon-Do é uma versão do que no país asiático é conhecido como shochu, bebida frisante à base de um fermentado de grãos com sabor limão.



O mercado de bebidas alcoólicas do Japão tem diminuído pelo encolhimento da população, mas a venda de drinks enlatados têm crescido.

A Lemon-Do é uma bebida gaseificada sabor limão, vendida em latas e que tem versões com diferentes teores de álcool: 3%, 5% e 7%

(Foto: Divulgação)

A estratégia de diversificação vai ao encontro da linha perseguida pela empresa, de avançar no lançamento de produtos que fogem dos refrigerantes tradicionais. Na terça, a fabricante também reportou que aumentou seus resultados graças a essa diversificação. O lucro líquido de US$ 2,61 bilhões no segundo trimestre, 5% a mais do que no mesmo período do ano anterior. De acordo com a Coca-Cola, os resultados foram impulsionados pelos refrigerantes Coca-Cola Zero e Coca-Cola Plus Coffee, que ajudou as vendas principalmente na Europa. Segundo a fabricante, a versão tradicional dos refrigerantes continua vendendo bem em países de renda per capita menor.



A empresa também pretende expandir o número de países nos quais são vendidos o energético Coca-Cola Energy. O México deve receber a versão até o fim do ano. Veja abaixo o comercial de lançamento da bebida no Japão.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.