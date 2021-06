Cocaína na praia: mais de R$ 2 milhões da droga apreendidos no Sul da Bahia

O mistério continua nas praias do litoral baiano. Dessa vez, mais de R$ 2 milhõess em cocaína foram localizados, na manhã de domingo (6), em uma sacola na Praia do Farol, município de Alcobaça, Sul do estado, por policiais da 88ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Alcobaça).

A polícia chegou até a droga após populares perceberem que havia uma mochila preta na praia e acionaram os policiais. Na sacola foram encontrados 28 tabletes de cocaína pura, arrastados até a praia pela maré.

De acordo com o comandante da unidade, major Carlos Eduardo Barbosa da Silva, a droga está avaliada em cerca de R$ 2 milhões. "O material foi encaminhado à Delegacia Territorial da cidade de Prado", contou o oficial.

Outras duas mochilas com pasta base de cocaína apareceram no litoral baiano, no mês de maio, na orla de Pau Fincado, em Nova Viçosa, e na Boca do Rio, em Salvador. No total, 72 tabletes de cocaína ou pasta base já foram apreendidos. A investigação da origem e destino do material é conduzida pela Polícia Federal.