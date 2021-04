Cocaína pura apreendida em caminhões-tanque é avaliada em mais de R$ 37 milhões

Por essa, nem a própria polícia esperava. A carga de cocaína pura apreendida nessa segunda-feira (5) em três caminhões-tanque no município de Santo Estevão, no centro-norte do estado, está avaliada em mais de R$ 37 milhões. Foram 934 kg da droga, acondicionada em tabletes de aproximadamente 1 kg, que era transportada para Salvador, onde posteriormente seguiria para a Europa.



“Inicialmente, tínhamos só informação da droga, mas não sabíamos o tipo e nem a quantidade. Quando passamos os caminhões num scanner no Porto de Salvador, foi que descobrimos o montante. Para se ter ideia, começamos a abordagem às 17h de anteontem e só terminamos de contar tudo, às 6h de hoje [ontem]. Cada tablete está avaliado em R$ 40 mil. Esta foi a maior apreensão de droga feita pela unidade neste ano”, declarou o comandante da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Polo Industrial, major Moisés Travessa.

Os 934 kg de cocaína estavam sendo transportados para Salvador em fundos falsos dos caminhões usados para transportar combustíveis. “No primeiro momento, encontramos todos os tanques vazios. Somente através do scanner que encontramos toda a droga distribuída na chaparia dos tanques”, disse o major da Cipe, uma das unidades envolvidas na operação.



De acordo com a Polícia Federal, a carga saiu da cidade de Barreiras com destino a Salvador. No entanto, pela quantidade e grau de pureza da droga, a carga não seria para abastecer o tráfico local, mas o destino final seria a Europa, através da via marítima. A PF não soube informar como a droga chegou a Barreiras.



Segundo o comandante da Cipe Polo Industrial, major Moisés Travessa, os levantamentos entre as forças de segurança permitiram a localização de três caminhões. “Esse veículos transportavam drogas por rodovias baianas. Montamos as diligências e, na abordagem, as equipes perceberam nervosismo entre os motoristas”, disse o oficial.



Eles foram conduzidos para a sede da PF, em Feira de Santana, e, durante as buscas, foram encontrados os entorpecentes. Participaram da ação integrada guarnições do COPPM e das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) Polo Industrial, Cacaueira e Caatinga.



Investigação

A investigação se iniciou após troca de informações entre as inteligências da Polícia Federal e da Polícia Militar do Estado da Bahia, que indicavam a possibilidade da chegada de grande quantidade de droga à capital baiana. A partir disso foram realizadas diligências para identificação e localização dos veículos.



No final da tarde, no município de Santo Estevão, foram abordados três caminhões-tanque suspeitos. Com o apoio da Receita Federal, os caminhões foram submetidos ao scanner, sendo então localizada a droga, que estava escondida em fundos falsos dentro dos tanques para transporte de combustível.



Os três motoristas foram presos em flagrante por tráfico de drogas e permanecerão à disposição da Justiça. Segundo a PF, os três negam que tinham conhecimento da carga e que apenas conduziam os caminhões para uma empresa que está sendo investigada. O nome não foi revelado.