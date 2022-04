Codesal alerta sobre risco de novos deslizamentos de terra neste fim de semana

Quem sofreu com alagamentos e deslizamentos nos últimos dias precisa ficar atento. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a previsão é de chuva para este fim de semana na capital baiana.

Para o sábado (23) e o domingo (24), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia. Há risco para deslizamentos de terra.

Segundo o órgão, os maiores acumulados de chuvas em 24h (atualizados às 16h30) foram registrados em Mont Serrat (28,4 mm), Base Naval de Aratu (21 mm), São Tomé de Paripe (19,3 mm), Ondina (15 mm) e Federação (14,4 mm).

Só neste mês de abril, até as 16h30 desta sexta-feira (22), foram registrados 368,2 mm de acumulados de chuvas, 29% a mais do que a média histórica de 284,9 mm, aferida pela estação de referência em Ondina.

Até o momento, foram registradas 163 solicitações pelo sistema 199. Foram 43 ameaças de desabamento, quatro ameaças de desabamento de muro, 30 ameaças de deslizamento, nove árvores ameaçando cair, três avaliações de área, 35 avaliações de imóveis alagados, seis desabamentos de imóveis, 20 deslizamentos de terra, um galho de árvore caído, oito infiltração e oito orientações técnicas.

Está com problemas? Veja o que fazer

Se você está com algum desses problemas, é necessário entrar em contato com a Codesal, que atua em sistema de plantão 24h, atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

Quem quiser receber os alertas da Defesa Civil pelo celular basta mandar um SMS com o CEP de residência para o número 40199. O serviço é gratuito.