Codesal realiza simulado na comunidade de Mamede contra deslizamentos

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizou, neste sábado (8), um simulado de evacuação na comunidade de Mamede, no Alto da Terezinha. A simulação, que se iniciou com o disparo da sirene do Sistema de Alerta e Alarme, ‪às 9h‬, teve como objetivo preparar a população para uma situação de emergência relacionada à chuva, como deslizamentos e alagamentos.

“A iniciativa integra as ações preventivas da Codesal, voltadas para evitar acidentes em comunidades que vivem em áreas de risco. Contamos com as presenças de diversos parceiros, entre eles o secretário de Articulação Comunitária, Luiz Galvão, o subprefeito da região, Alan Muniz, a gerente regional da educação, Geisa Barreto, a professora Ana Cristina Lima, gestora da escola municipal Santa Terezinha, a gerente da Sempre, Ivana Bastos, além de voluntários e moradores da região", destacou o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo.

Durante o exercício, a população das áreas de risco é convidada a deixar suas casas e se dirigir para a escola municipal nas proximidades, onde são recebidos por profissionais de serviço social que prestam apoio, simulando uma situação real.

Técnicos da Codesal orientam os moradores da localidade (Foto: Divulgação Codesal)

Na manhã deste sábado, choveu em alguns bairros da capital. O céu contina nublado a parcialmente nublado, com 60% de possibilidade de chuva e temperatura máxima chegando a 30ºC. Para o domingo, de acordo com o órgão, a possibilidade de chuva diminui para 20%, com mínima de 25ºC e máxima de 32ºC.