Coelba é acionada pelo MP-BA por cobranças e interrupções de energia em Salvador

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) acionou a Coelba, nesta segunda-feira (15), por práticas "abusivas" contra consumidores do serviço de energia em Salvador durante a pandemia de covid-19. Na ação civil pública movida pelo órgão, a promotora de Justiça Joseane Suzart apontou irregularidades cometidas, sobretudo, contra pessoas vulneráveis socialmente, com baixa renda.

A promotora elencou denúncias de frequentes interrupções no fornecimento de energia, danos a equipamentos elétricos causados por picos e quedas repentinos de energia que não estão sendo indenizados, cobrança de faturas com valores abusivos mesmo em locais onde houve interrupção do serviço, falta de atendimento remoto às reclamações dos usuários e desrespeito à concessão de tarifa social para os consumidores carentes.

Segundo Suzart, há pelo menos 427 reclamações contra a Companhia registradas em sites de defesa do consumidor. A interrupção de energia, no bairro de Itapuã, por exemplo, estaria ocorrendo até duas vezes por mês, por “várias horas”, segundo relatos de moradores enviados ao MP.

As irregularidades já haviam sido objeto de recomendação expedida pela promotora, cujas orientações não foram atendidas pela Coelba. Outro problema recorrente é a negativa de conceder a tarifa social a pessoas que teriam o direito ao benefício, com consumo mensal menor a 220 kWh, exigindo comprovação de registro em cadastros em programas sociais que estão suspensos em razão da pandemia.

Joseane Suzart solicita à Justiça que determine, em decisão liminar, a suspensão de interrupções de energia indevidas, incluindo unidades consumidoras inadimplentes que prestem serviços considerados essenciais, onde haja usuários de equipamentos elétricos de autonomia limitada imprescindíveis à preservação da vida, as residências rurais e urbanas classificadas como socialmente precárias com moradores de baixa renda, e aquelas localizadas em regiões onde não há postos para pagamento ou onde haja restrição à circulação de pessoas por determinação das autoridades sanitárias.

Entre outras medidas, a promotora solicita ainda que a Justiça estabeleça à Coelba a concessão de 100% de desconto para consumidores com consumo mensal inferior a 220 kWh.

Procurada, a Coelba informou que ainda não foi citada na ação, mas elegou que cumpre "todas as determinações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), inclusive as contidas na Resolução 878, editada em razão da pandemia da Covid-19".

Apagão nesta terça-feira em mais de cinco bairros

Uma queda de energia provocou um apagão em pelo menos cinco bairros de Salvador no início da noite desta terça-feira (16). De acordo com a Coelba, foram seis minutos de interrupção do serviço, que foi provocada pelo desligamento de uma linha de transmissão. A energia foi restabelecida por volta das 18h37.

Segundo a companhia, o apagão atingiu três bairros: Pituba, Caminho das Árvores e Bela Vista, mas o CORREIO também recebeu reclamações de moradores do Imbuí, Cabula, Stiep, Costa Azul, Armação, Federação, Rio Vermelho e Lobato, onde houve leve queda do fornecimento.