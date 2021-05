Coelba e Shopping da Bahia inauguram pontos de abastecimento de veículos elétricos

A Coelba, distribuidora da Neoenergia, e o Shopping da Bahia inauguram, nesta quinta-feira (20), dois pontos de recarga de veículos elétricos. Instalados no centro de compras, os equipamentos integram o Corredor Verde, primeira eletrovia do Norte/Nordeste do Brasil e vai ligar Salvador a Natal.

A via de mobilidade elétrica desenvolvida pela Neoenergia vai permitir aos motoristas de carros movidos a eletricidade se deslocarem por seis estados nordestinos: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O projeto sustentável estimula a descarbonização da economia, com o uso de automóveis que utilizam fontes renováveis de energia.

Os dois pontos de recarga instalados no Shopping da Bahia são do tipo Wallbox e possuem carga média, com capacidade para um veículo por vez, com conector AC Tipo 2 (mais comum entre as opções disponíveis no mercado). Neste primeiro momento, as estações de abastecimento de veículos elétricos no shopping funcionarão de forma gratuita.

"Em toda a nossa história, sempre fomos pioneiros e inovadores. Atualmente, essas características estão diretamente ligadas não só a jornada de consumo dos clientes, mas, principalmente, a como seremos cada vez mais responsáveis e sustentáveis. Ser o ponto de partida da primeira eletrovia do Norte-Nordeste é um orgulho para nós e mais um passo para mantermos a relevância do nosso equipamento para a sociedade baiana", afirma Wilton Oliveira, superintendente do Shopping da Bahia.

No total, o Corredor Verde contará com 18 pontos de recarga. Doze estarão ao longo das vias que conectam os seis estados no formato SuperChargers, o que permite uma carga rápida, cerca de 30 minutos. Além do Shopping da Bahia, outros eletropostos serão instalados em centros de compras de Recife e Natal, áreas de concessões das distribuidoras da Neoenergia, Celpe e Cosern, respectivamente.

Outros pontos do Corredor Verde estão próximos de serem inaugurados nos seis estados. Na Bahia, estão prontas as duas unidades do Senai Cimatec, as unidades da Praia do Forte e a da Linha Verde, na BA093 (Massarandupió). Em Feira de Santana, o local ainda está sendo definido para futura instalação.

“O Corredor Verde da Neoenergia é uma iniciativa inovadora de estímulo à sustentabilidade. O projeto oferece à sociedade uma alternativa possível para contribuir com o combate às mudanças climáticas. Incentivar a mobilidade elétrica significa reduzir a emissão de gases de efeito estufa por meio da descarbonização da frota de veículos”, complementa o gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Neoenergia, José Brito.

Em Sergipe, já está pronto para ser utilizado o ponto do município de Estância. Os locais de abastecimento em Alagoas (Porto Real de Colégio e Rio Largo), Pernambuco (Escada e Jaboatão dos Guararapes), Paraíba (João Pessoa) e no Rio Grande do Norte (Parnamirim), devem ser finalizados nas próximas semanas e serão entregues gradualmente até o final do primeiro semestre de 2021.

Após concluído, o Corredor Verde terá 1.200 quilômetros de extensão, cortará seis dos nove estados do Nordeste, passando por 70 municípios e contribuindo para que milhares de pessoas possam aderir à mobilidade elétrica de forma mais sustentável.