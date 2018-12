Coelba encerra quarta-feira as inscrições para programa de estágio

A Coelba encerra nesta quarta-feira as inscrições para o programa de estágio de 2019. Ao todo, a concessionária de energia da Bahia está oferecendo mais de 70 vagas em Salvador e em diversos municípios do interior do estado como Juazeiro, Feira de Santana, Eunápolis, Itabuna, Teixeira de Freitas, Valença, Santo Antônio de Jesus, Brumado, Irecê e Vitória da Conquista. Para participar da seleção, é preciso ter a previsão de conclusão do curso entre dezembro/2019 e dezembro/2021 e ter disponibilidade de 24 ou 30 horas semanais. Os aprovados terão direito a bolsa-auxílio e benefícios. Inscrições no site http://epartner.vagas.com.br/v1789027.

Etapas

O processo de seleção da Coelba é dividido em cinco etapas: testes online, triagem curricular, vídeo entrevista, dinâmica presencial e entrevista individual. As primeiras contratações serão realizadas no mês de fevereiro de 2019.

Itaipu abre processo seletivo

A Itaipu Binacional abriu um processo seletivo com 23 vagas de nível superior, médico e técnico. Os salários-base variam de R$ 3.190,33 a R$ 8.109, com adicional regional de 13% para os postos de trabalho em Foz do Iguaçu (PR). Inscrições no site http://saturno.nc.ufpr.br/concursos_externos/itaipu/2018/inscricao.php.