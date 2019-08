Coelba lança em Salvador curso gratuito de eletricista para mulheres

As mulheres que desejam seguir carreira como eletricista têm uma oportunidade de se aproximar do sonho. Pela primeira vez, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) lança sua Escola de Eletricistas, exclusivamente voltada para mulheres. Para o curso, que é gratuito, serão abertas quatro turmas, com 25 alunas cada. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira (19).

O projeto já existia e formou algumas turmas, entretanto, pela primeira vez ele será restrito às mulheres. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até as 18h deste domingo (25), através do site do Senai, parceiro da Coelba no projeto. Serão 596 horas de aula, que acontecerão na própria sede do próprio Senai, na unidade Dendezeiros, de segunda a sexta-feira, com início programado para outubro.

Para ser aluna, é necessário que candidata tenha concluído o Ensino Médio ou equivalente; ter no mínimo 18 anos na data de inscrição no projeto; e residir em Salvador ou proximidades. O processo seletivo contará com prova escrita (Língua Portuguesa e Matemática), avaliação psicológica, teste prático, além de entrevista para avaliação de perfil técnico. As participantes selecionadas vão receber vale-transporte durante o curso.

Apesar desta ser a primeira vez que a Coelba oferece um curso unicamente feminino, outras mulheres já se formaram através da Escola de Eletricistas. A primeira foi a camaçariense Vanessa Gabriel Reis, que concluiu as aulas em julho como a única representante feminina numa turma com 25 alunos.

E ela deixou muito marmanjo para trás. Embora o curso ainda tenha alunos predominantemente do sexo masculino, ela foi uma das contratadas pela Coelba ao fim das atividades.

“Eu fui a primeira mulher a se inscrever no curso. Felizmente, no meio de tantos homens, fui me destacando e acabei sendo contratada. Quando recebi a notícia o coração disparou, liguei para a família. Foi uma felicidade. É uma grande realização pessoal e profissional”, comemora.

Turmas mistas

A Escola de Eletricistas já teve turmas mistas em Salvador, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Barreiras, Ilhéus e Juazeiro. O lançamento desta edição foi feito no auditório da Coelba, em Narandiba, e contou com representantes do governo do estado e do presidente da Neoenergia, responsável pela Coelba, Mário Ruiz-Tagle.

O diretor do Senai/BA, Rodrigo Vasconcelos, se mostrou satisfeito com a realização da iniciativa que busca o desenvolvimento regional e o fortalecimento da formação profissional para o estado. "O curso da Escola de Eletricistas para Mulheres ampliará as oportunidades de emprego para os talentos femininos baianos e o Senai coloca toda a sua metodologia educacional, infraestrutura e equipe técnica à disposição desta formação”, pontua.

Além do Senai, a Escola de Eletricistas para Mulheres conta com a parceria da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb), por intermédio do Detran - que vai oferecer, gratuitamente, a carteira Nacional de Habilitação para as mulheres que concluírem o curso de eletricista – e com o apoio da Pracatum, Fábrica Cultural, Bloco Afro Olodum, Associação das Comunidades da Mata Escura e Calabetão (Acopamec) e Movimento Cultural do Subúrbio.

“Temos o compromisso de desenvolver o nosso time com conteúdos de qualidade e com foco na execução das suas atividades com segurança. As Escolas de Eletricistas distribuídas em várias cidades do estado ampliam este compromisso para a sociedade e, agora, com as novas turmas exclusivas para mulheres, acreditamos que estamos dando uma importante contribuição para a igualdade de gênero no estado da Bahia.”, afirma Fulvio Machado, diretor presidente da Coelba.

Interessadas podem buscar mais informações nos sites da Coelba e Senai.