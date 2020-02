Coelba terá sistema que capta falta de energia em tempo real no Carnaval

A operação de Carnaval da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) começou meses antes da folia, que começa oficialmente nesta quinta-feira (20). Os detalhes foram apresentados à imprensa em coletiva na tarde desta terça-feira (18).

Neste ano, a principal novidade é a utilização de um monitor, um equipamento automatizado, que será instalado no circuito Barra-Ondina para captar, em tempo real, qualquer possível interrupção no fornecimento de energia.

“Todo ano a gente busca evoluir e trazer algo novo para o Carnaval. Esse é um equipamento novo, que vai permitir que a gente monitore a nossa rede e que, em caso de qualquer intercorrência, terá um atendimento mais célere”, explica Geraldo Fernadez, supervisor de operações do órgão.

Desde agosto, a companhia trabalha na manutenção da rede elétrica nos locais onde acontece a festa de Momo. Ao total, foram inspecionados 1.200 quilômetros de rede, 30 mil postes e estruturas, 74 alimentadores, além da poda de 2.213 árvores que ficam próximas de fiações. Além disso, houve manutenção de 220 outros equipamentos automatizados.

Fora as ações de prevenção, para garantir o suprimento de energia extra que a festa demanda, uma rede exclusiva foi construída. Nela, foram instalados 95 novos postes, 64 novos transformadores e 800 espaçadores de fiação.

Todas as ações foram realizadas não somente nos principais circuitos da festa, como também em outros 10 bairros onde haverá programação local, como Cajazeiras 10, Periperi, Itapuã, Liberdade, Boca do Rio, Plataforma, Piatã, Nordeste de Amaralina e Rio Vermelho.

CORREIO Folia: confira todas as notícias do Carnaval 2020

Na folia

Serão cerca de 200 profissionais se revezando para que a Coelba atue 24h por dia no Carnaval. Durante a festa, o órgão realizará inspeções diárias na rede para a retirada de qualquer ligação clandestina encontrada.

As inspeções diárias também servirão para realização de limpeza da rede, com a retirada de qualquer tipo de resíduo da festa, como serpentinas. Equipes do órgão, seguirão de plantão espalhadas pelos principais circuitos.

Segurança

Durante a coletiva, os prepostos do órgão destacaram a necessidade do cuidado com a rede elétrica durante o Carnaval.

Treinamentos específicos sobre cuidados com a rede foram feitos com motoristas dos trios elétricos, além de ação de orientação nas concentrações dos blocos - para portadores de blimp (balões de propaganda) e nos próprios foliões.

Veja as dicas de segurança da Coelba para a festa:

- Em caso de fio caido, não se aproximar e avisar à Coelba;

- Não jogar serpentina na direção da rede elétrica;

- Não aproximar bastão de selfie da rede elétrica;

- Não subir em poste, maquises e árvores que estejam próximos à rede elétrica;

-Não fazer ligação clandestina de energia. Além de colocar a vida em rsico é crime.

- Não colocar enfeites nem jogar objetos na rede elétrica;

- Evitar que balões e placas de propaganda toquem a rede elétrca;

- Não posicionar jatos d'água em direção à rede elétrica

- Em casos de acidentes envolvendo a rede elétrica, avisar imediatamente à Coelba através do número 116.

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier