Coelba troca resíduos por desconto na conta de luz; confira pontos de coleta

Resíduos sólidos poderão ser trocados por descontos na conta de energia dos soteropolitanos, a partir desta terça-feira (02) até segunda-feira (07). A iniciativa faz parte do projeto Vale Luz da Neoenergia Coelba, regulado pela ANEEL, que estimula a reciclagem por meio de vantagens para os consumidores.

Para realizar a troca, é preciso se dirigir a um dos pontos fixos do Vale Luz, ou aproveitar a ação itinerante nos bairros de Cajazeiras VII, Cajazeiras VIII, IAPI, Ilha Amarela, Ilha de São João, Pituba, Plataforma, Ribeira e Uruguai [confira a lista completa de endereços aqui].

Nos pontos, são aceitas latas de alumínio ou garrafas PET, que retornarão para o consumidor como "Merrecas" - moeda criada pela Neoenergia Coelba, que pode ser trocada por lâmpadas de LED ou revertida em desconto na conta de energia. Cada uma equivale a 10 centavos.

Na unidade do projeto no Posto Namorado, na Pituba, as Merrecas ainda podem ser trocadas por descontos no litro do combustível. “A troca ajuda a reduzir o valor da conta de energia e nós realizaremos o descarte correto dos materiais, contribuindo com o meio ambiente”, destacou a Superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Mascarenhas.

Clientes inscritos na TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica) ou moradores de comunidades populares também são beneficiados pelo Vale Luz. Nas ações, os inscritos têm a substituição de lâmpadas ineficientes por lâmpadas de LED, que são mais econômicas e com vida útil estimada superior a 10 anos.

Para participar, basta o consumidor separar os resíduos aceitos pelo projeto, que devem estar limpos e secos, informar o código do cliente, identificado no canto superior direito da conta de energia e direcionar a um dos pontos de atendimento do projeto. A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética da Coelba, regulado pela ANEEL.

Resíduos aceitos pelo Vale Luz

Papelão

Papel de escritório

Jornais

Garrafas PET

Sacos plásticos

Embalagens de produtos de limpeza

Vidro

Latas de refrigerantes

Óleo de cozinha (filtrado e dentro de garrafa pet transparente)

Resíduo eletrônico (televisão, celular, teclado etc.)