Coleção de roupas combinando com o pet é a coisa mais fofa do dia

Mãe de cachorro: prepare seu coração - e seus bolsos. Você agora vai poder passear com o seu bichinho combinando com ele. Isso mesmo! O estilista Lucas Magalhães acaba de fazer uma parceria com a My Boo, marca especializada em looks para os cães.

A linha possui as mesmas estampas que a coleção atual do mineiro, mas para os animais de estimação. Assim, dá para sair igualzinha a ele. Não é fofo? Parte das fotos, inclusive, é estrelada pela bulldog Broa de Fubá, filha de quatro patas de Lucas.

As peças já estão sendo vendidas no espaço da My Boo em Pinheiros, São Paulo (Rua Mateus Grou, 355) e, em breve, estarão no site. Os preços vão de R$ 69 a R$ 219.

