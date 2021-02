Colegas da Pan American homenageiam jovem morta em tentativa de assalto

A jovem Fernanda Secundes de Oliveira, 18 anos, que morreu baleada durante uma tentativa de assalto na Avenida Juracy Magalhães na madrugada da segunda-feira (15), foi homenageada por colegas de turma do colégio Pan American, onde ela estudou toda a vida. Fernanda tinha concluído o ensino médio e fora aprovada para estudar medicina na Unifacs.

Fernanda estava com mais três amigas em um carro por aplicativo. Uma das garotas passou mal e pediu para o motorista parar, o que aconteceu na altura do Vale das Pedrinhas. Lá, o grupo foi alvo de criminosos e Fernanda e outra amiga, de 19 anos, foram baleadas. Levada ao Hospital Geral do Estado (HGE), ela não resistiu. A amiga não corre risco de morrer.

A Escola Pan Americana da Bahia emitiu um comunicado interno lamentando o falecimento da ex-aluna, que tinha concluído o ensino médio em 2020.

A pedido do Alô Alô Bahia, colegas de Fernanda da turma Pan-American 2020, a descreveram durante singela homenagem: “Fernanda é sinônimo de gentileza e bondade, era o tipo de menina que todos adoravam. Tinha um jeito doce de ser, e quem teve o prazer de conhecer sabe o quanto ela era extraordinária. Além de aluna exemplar, Nanda era uma amiga leal e uma filha maravilhosa; um exemplo de ser humano. Começaria a cursar medicina na próxima semana, o que marcaria o início da realização de seu maior sonho. Tinha um futuro brilhante pela frente, e com certeza faria a diferença no nosso país. Somos muito gratos por ter tido a oportunidade de compartilhar de momentos maravilhosos ao lado dela, que sempre representou risada boa e muito amor. Uma pena que o mundo em que vivemos não é tão lindo quanto o seu coração. Nanda e sua família vão estar eternamente em nossas orações e corações”.

O Pontomed também fez uma nota de pesar. “A tristeza que sentimos diante de sua partida inesperada e tão injusta não pode ser medida ou explicada com palavras. Nós esperamos que você ilumine daí a vida dos que ficaram aqui e pedimos a Deus que dê a serenidade e o conforto a sua família e amigos que nós, infelizmente, não podemos dar. Que você seja recebida na glória e descanse em paz”, disseram nas redes sociais.

A Unifacs lamentou a perda da sua caloura. “É com tristeza que a Universidade Salvador soube do falecimento da aluna do curso de medicina, Fernanda Secundes de Oliveira. Neste momento de luto e consternação, toda a comunidade acadêmica da instituição transmite as mais sinceras condolências aos familiares e amigos da estudante”, afirmaram.

Crime

Fernanda estava acompanhada por mais três amigas e vinham de uma festa no bairro da Vitória para uma casa no Horto Florestal, segundo a Polícia Militar. “Os pais só a deixaram ir, pois ela tinha acabado de fazer o vestibular da Bahiana [realizado na última terça-feira (9)]”, explica a amiga da família Jaqueline Moura, 23 anos, afilhada da mãe de Fernanda.

“Está todo mundo abalado. A vida dela era dedicada a entrar em Medicina. Ela queria ser dermatologista. Foi uma tragédia! Ainda estamos tentando assimilar o que aconteceu”, disse.

A estudante morava com os pais em Alphaville. O desejo de entrar na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública era só mais uma possibilidade para ela realizar seu sonho, que já era realidade com a aprovação na Unifacs. Fernanda estudou quase a vida toda na Pan American School of Bahia, além de ter sido aluna do pré-vestibular Pontomed, que é voltado para Medicina. “Só agora, com o fim das provas, é que ela começou a sair mais de casa”, lembra Jaqueline.

Segundo informações da Policia Militar, o crime aconteceu na altura do Vale das Pedrinhas, quando uma das jovens pediu para parar o automóvel, pois não estava se sentindo bem. Nesse momento, bandidos anunciaram o assalto e atiraram.

Fernanda foi atingida pelas costas e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. Outra jovem também foi ferida no ombro: Bianca Martins Melo, 19 anos, que foi levada para o Hospital Aliança. Segundo informações de amigos delas, o estado de saúde de Bianca não é grave, mas até o início da noite dessa segunda, a bala ainda não tinha sido retirada do corpo.

Depoimento

Sem se identificar, uma fonte da polícia informou ao CORREIO que, de acordo com o depoimento do motorista do Uber, que usava um carro emprestado, aquela não tinha sido a primeira vez que o veículo tinha parado durante a corrida. “Ele disse que elas pediram para parar em outros pontos para vomitar.”

“Na Avenida Juracy Magalhães, o motorista parou de novo e, provavelmente, algum carro com assaltantes estava passando e eles tentaram levar o celular. Ainda não está claro se as vítimas reagiram ou se os caras estavam sob efeito de drogas. O fato é que eles atiraram mais de uma vez. Um tiro pega nela e outro pega na amiga. Um tiro também acerta o carro, que não consegue mais funcionar. Por isso que o veículo ficou no local. O Uber disse que não reagiu. O máximo foi tentar, sem sucesso, arrancar com o carro”, completou o policial.

Carro ficou parado no local até a manhã dessa segunda-feira, próximo à Corregedoria da Polícia Civil (Arisson Marinho/ CORREIO)

A PM informou que continua fazendo buscas para encontrar os suspeitos, mas ninguém foi localizado ainda. Em nota, a Polícia Civil disse que o caso será investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (Atlântico).

Das quatro amigas que estavam no carro de aplicativo, duas não ficaram feridas.

“Elas estão em estado de choque. A gente ainda não conseguiu saber com exatidão o que aconteceu, pois há um choque de versões. Soubemos da possibilidade do motorista estar armado e ter reagido ao assalto. Estamos também sem entender”, disseram amigas no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR).

Após liberado, o corpo da jovem seguiu para o Cemitério Jardim da Saudade, onde se iniciou imediatamente o velório na capela C. A cerimônia de cremação foi às 17h dessa segunda.