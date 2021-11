Colégio Luiz Viana suspende aulas após queda de raio

As aulas no Colégio Estadual Luiz Viana foram suspensas, em Brotas, na manhã desta sexta-feira (5), devido à falta de luz na unidade de ensino. O motivo foi um raio que caiu dentro da escola, afetando o sistema de energia elétrica.

De acordo com a Coelba, técnicos da distribuidora foram encaminhados à unidade de ensino durante a madrugada, mas não conseguiram acessar a escola para realizar o serviço. O serviço foi realizado e concluído nesta manhã.

Segundo a Secretaria da Educação do Estado (SEC), as aulas do turno matutino serão repostas e dos demais turnos serão retomadas tão logo o fornecimento da energia seja normalizado.

Raios

A Coelba reforça que somente os seus técnicos estão autorizados a intervir na rede elétrica. Caso algum objeto tenha caído sobre a fiação, é necessário acionar a concessionária pelos canais de atendimento disponíveis e não se aproxime dos fios.

A Neoenergia Coelba informa que para a comunicação em caso de ocorrências relacionadas à rede elétrica, os clientes têm disponíveis os seguintes canais: o envio gratuito de torpedos SMS para o número 28116, informando apenas o número da conta-contrato da unidade consumidora; o WhatsApp, através do (71) 3370-6350; a central gratuita de teleatendimento 116; a agência virtual, na página de serviços do site www.neoenergiacoelba.com.br, o aplicativo Neoenergia Coelba disponível para android e IOS, e as nossas redes sociais pelo perfil Neoenergiacoelba_oficial.

A Neoenergia Coelba também incrementou em 50% o seu efetivo de turmas de operação para atender o aumento no número de ocorrências verificado nesta sexta-feira (5), após as fortes chuvas e ventos, acompanhados de descargas atmosféricas, que atingiram todo o estado. O efetivo seguirá em campo até que as condições climáticas se normalizem. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima se manterá instável até a segunda-feira (8).

Previsão do tempo

A capital foi surpreendida, esta noite, com relâmpagos e trovoadas, além da chuva prevista para estes dias, e a tendência é de que a instabilidade se mantenha nesta sexta-feira (5) e no final de semana.

A causa disso tudo é a associação da Zona de Convergência do Atlântico Sul - banda de nebulosidade persistente que produz grandes volumes de chuva - associada a um sistema de baixa pressão, de acordo com informações da Defesa Civil (Codesal).

Por isso, a previsão para sexta-feira é de céu nublado com chances de até 90% de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas. Há risco para alagamento e deslizamento de terra.