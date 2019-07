Colégios de Salvador se destacam no resultado do Enem

A educação é um dos pilares de mudança do mundo. E engana-se quem pensa que educar é apenas passar as respostas. Na verdade, o mais importante é ensinar como e onde encontrá-las. E foi desta forma que o Grupo Educacional Anchieta, integrado pelos colégios Anchieta e São Paulo, ganhou destaque no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018. O trabalho constante de estimulo pela busca do conhecimento fez com que seus alunos tivessem os melhores resultados na avaliação entre escolas baianas.

O Grupo teve duas grandes conquistas: o Colégio Anchieta chegou ao 1° lugar no Enem 2018 na Bahia entre as escolas com mais de 90 alunos inscritos e o Colégio São Paulo conseguiu o 1° lugar no Enem do mesmo ano em Salvador entre as instituições de ensino com 60 a 90 alunos inscritos.

O Colégio São Paulo conseguiu o 1° lugar no Enem 2018, entre as instituições de ensino com 60 a 90 alunos inscritos (Foto: divulgação)

“A abordagem educativa do Grupo Educacional Anchieta se comprova a cada ano. Não só diante dos resultados consecutivos de destaque como estes, mas também como espaço educativo que favorece e promove condições de aprendizagem significativas que tornam o aluno mais reflexivo, mais analítico, mais atualizado, mais autônomo e, consequentemente, apto para enfrentar e superar os desafios diários, como foi agora no caso do ENEM 2018”, ressalta Maria do Socorro Mota, diretora do Colégio São Paulo.

Os resultados atestam a abordagem educativa dos dois colégios, que são tradicionais na área de educação da cidade. Para ampliar e garantir o conhecimento dos alunos, o Grupo Educacional Anchieta, que se destaca na formação integral do estudante, recorre a estratégias metodológicas contemporâneas que tornam a ação de aprender significativa e agradável.

O estimulo é feito por meio de projetos pedagógicos contemporâneos, que contam com atividades esportivas, culturais e artísticas, além do conceito Fluency & Tech, metodologia que integra o inglês e a tecnologia na rotina das crianças e adolescentes, e das estruturas físicas diferenciadas.

O estimulo ao conhecimento fizeram com que seus alunos tivessem os melhores resultados no exame entre escolas baianas (Foto: divulgação)

Segundo Maria do Socorro, essa construção do saber está alicerçada no conhecimento levado pelo estudante e que, ao chegar no ambiente escolar, é ampliado pelas escolas. No Grupo Educacional Anchieta são incluídos ainda os conhecimentos científicos e históricos aliados a uma formação em que estão presentes valores e ética. “A ideia sempre foi valorizar a capacidade do aluno em ser, saber, fazer e interagir com vistas a ultrapassar as barreiras da sala de aula”, completa.

Colégio Anchieta

O Colégio Anchieta, que tem unidades na Pituba, Aquarius, Itaigara e Bela Vista, acredita que a educação vai além da sala de aula. Na instituição, os alunos aprendem, desde cedo, a assumir compromisso com o planeta e com a humanidade, pautados nos valores éticos-políticos: amor, solidariedade, honestidade, autonomia, liberdade e respeito.

O Colégio Anchieta investe nos melhores profissionais e estrutura para ter o melhor ensino (Foto: divulgação)

O Anchieta investe nos melhores profissionais e estrutura para ter o melhor ensino. Para alcançar esse objetivo, cada disciplina tem, como eixos temáticos, a educação ambiental e a convivência social, e como suportes pedagógicos, a educação física e artes. “Tudo isso em um ambiente comprometido com a formação moral e intelectual do aluno, para que esse possa demonstrar essa aprendizagem extramuros da escola”, diz Maria do Socorro Mota.

Colégio São Paulo

Localizado no bairro do Itaiagara, o Colégio São Paulo também acredita que a educação precisa ultrapassar as barreiras da sala de aula. A metodologia de ensino da instituição é pautada no alto grau de preparo e desempenho, sendo aplicada em todas as etapas de ensino ao aluno, desde o 1º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.

O ensino do Colégio São Paulo investe em iniciação cientifica e tecnologia robótica (Foto: divulgação)

“A missão do Colégio São Paulo é promover a interação com o mundo e com as pessoas de forma crítica, responsável e consciente. Para que essa meta seja alcançada é oferecida uma educação integral que favorece a formação plena de sujeitos autônomos na construção do conhecimento, em sintonia com as exigências sociais, políticas, científicas e tecnológicas”, acrescenta a diretora da instituição, que investe na formação do aluno tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, com um corpo docente qualificado e ensino do inglês em nível de conversação, além de iniciação cientifica e tecnologia robótica.

