Coletivo arrecada R$ 10 mil em 24h para ajudar catadores de Salvador

Uma ação solidária resultou na arrecadação de R$ 10 mil para a compra de cestas básicas e materiais de higiene para doação. A ação foi lançada na sexta-feira (27) e o montante foi levantado em menos de 24h. Os beneficiados serão 436 famílias de catadores de materiais recicláveis que trabalham nas ruas de Salvador.

A iniciativa está sendo promovida pelo Tarja Verde, um movimento sem fins lucrativos. Os organizadores afirmaram que com a suspensão das atividades das principais cooperativas de resíduos recicláveis da cidade por conta da pandemia do novo coronovírus, muitos catadores que dependem dessa renda para sobreviver e sustentar as as famílias estão sem trabalhar.

A meta estabelecida pelo Tarja Verde é arrecadar R$ 50 mil reais em 30 dias. Em menos de 24 horas cerca de 10 mil reais já haviam sido doados. Os organizadores disseram que para montar uma cesta básica completa para uma família, com todos os itens necessários incluindo materiais de limpeza, é preciso cerca de R$ 120, mas que as doações podem ser feitas a partir de R$ 10.

Todas as informações sobre o financiamento coletivo estão na plataforma Catarse, por onde também estão sendo feitas as doações.