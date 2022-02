Coletivo LGBTQIA+ celebra aniversário com programação sobre Gênero e Sexualidade

O Coletivo das Liliths comemora oito anos de atividades em fevereiro e, para celebrar a data, promove uma programação on-line gratuita voltada às questões de Gênero e Sexualidade, entre os dias 03 de fevereiro e 27 de março, no canal do coletivo no Youtube e no perfil no Instagram (@dasliliths.ba). A equipe, exclusivamente formada por pessoas LGBTQIA+, vai adaptar para o audiovisual seis espetáculos do grupo, além de promover lives sobre os processos de construção e lançar um mini documentário sobre as práticas e metodologias utilizadas nestes oito anos.

Os projetos que ganham versão em vídeo são Tibiras (2019), que parte de uma investigação coletiva que tem como ponto de partida a trajetória de Tibira, Tupinambá assassinada em São Luís do Maranhão, em 1614, disponibilizado a partir do dia 05 de fevereiro; Xica (2017), sobre a vida de Xica Manicongo, escravizada no Pelourinho, tida como a primeira travesti não-índia do Brasil, com apresentação no dia 12 de fevereiro; Adão (2014), que parte do mito do primeiro homem, o lugar do corpo no processo de urbanização e tecnologia, que chega ao público no dia 19 de fevereiro.

A programação segue com Eva (2015), que evidencia as relações entre o corpo, desejo e liberdade, no dia 26 de fevereiro; e Lady Lilith (2013), sobre o mito da serpente/mulher que se rebela contra a hierarquização dos gêneros no contexto cristão, no dia 05 de março.

O sexto espetáculo adaptado é o Circo de Horrores (2016), experiência performática festiva que busca proporcionar a celebração da existência de todos os seres que driblam toda e qualquer lógica binária e normativa, que estará disponível no dia 12 de março.

O projeto prevê ainda a realização de duas lives que trazem como tema central os processos de formação e ações performáticas do coletivo, a primeira na quinta (3) e a segunda em 17 de fevereiro, sempre às 19h. Já o mini documentário será exibido no dia 27 de março, marcando o encerramento do projeto.

Ao longo do período das apresentações, a ação conta com intervenções urbanas a partir da criação de lambe-lambes comemorativos, que serão distribuídos pela cidade com QR Codes que levarão aos perfis do grupo, permitindo o alcance maior do público, a difusão dos temas abordados e o encontro do coletivo com a comunidade artística LGBTQIA+ de Salvador.