Coligação pede prisão do superintendente da PRF na Bahia

A Coligação Pela Bahia, Pelo Brasil, firmada pela comissão estadual dos partidos federados (PT, PC do B e PV), entrou, no início da tarde deste domingo (30), com um pedido de prisão do superintendente da Polícia Rodoviária Federal na Bahia, e a autuação em flagrante de agentes da PRF que estão atuando para impedir o deslocamento de eleitores e atrasando motoristas de veículos que estejam com adesivo do PT e de partidos coligados.

O pedido é baseado em denúncias documentadas, com fotos e gravações, colhidas na manhã de hoje, em municípios como Simões Filho, Jacobina e Ubaitaba.

Neste último, um vereador do município, Nirlen Rafael Ferreira de Souza, foi vítima dos agentes. Ele relatou que “a PRF montou uma barreira, na entrada de Ubaitaba, parando todos os veículos, públicos e particulares, em uma suposta fiscalização de transporte de eleitor”.

A coligação entrou com ação, junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), para que “sejam implementadas as medidas concretas” pela Justiça, “determinando que a Polícia Federal autue em flagrante os agentes da PRF autores da ação, por descumprimento de ordem judicial do TSE, bem como do superintendente do órgão na Bahia, por ser medida necessária para garantir o livre exercício do sufrágio”, destaca o pedido.

“Ainda requer que seja decretada a imediata prisão do superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Estado da Bahia, haja vista a conduta deliberada em descumprir a decisão de V. Exa, e impedir o direito ao sufrágio. Ainda, requer sejam comunicados aos juízes eleitorais das zonas mencionadas, para fazerem cessar a conduta mencionada.”