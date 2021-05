Com 1ª dose suspensa, Salvador terá vacinação exclusiva de 2ª dose neste sábado

Neste sábado (29), a campanha de vacinação contra covid-19 em Salvador será exclusivamente para aplicação da segunda dose. A estratégia acontecerá por demanda aberta para as pessoas com a data de retorno agendada para até o dia 30 de maio no cartão de vacina, ou seja, quem está marcado para o domingo (30) poderá se vacinar neste sábado.



Já no domingo (30) não haverá vacinação. Confira os locais de vacinação para este sábado de acordo com o tipo de imunizante. Todos os locais funcionarão das 8h às 13h.



2ª dose CORONAVAC – 08H às 13H

Drivers: Unijorge Paralela; FBDC Brotas; Universidade Católica de Salvador – Campus Pituaçu;

Pontos Fixos: Unijorge Paralela; FBDC Brotas; Universidade Católica de Salvador – Campus Pituaçu; UBS Nelson Pihaui Dourado



2ª dose FIOCRUZ/OXFORD – 08H ÀS 13H

Drivers: Arena Fonte Nova; 5º Centro de Saúde; Vila Militar; Parque de Exposições; Atakadão Atakarejo; Centro de Convenções

Pontos Fixos: UBS Ramiro de Azevedo; 5º Centro de Saúde; Colégio da Polícia Militar; Parque de Exposições; USF Fernando Filgueiras – Cabula VI; USF Cajazeiras X



Primeira dose suspensa

A aplicação da primeira dose para os grupos prioritários habilitados no município estará suspensa a partir deste sábado (29), por conta da falta de imunizantes. De acordo com a prefeitura de Salvador, a vacinação será retomada quando um novo lote de vacinas for enviado pelo Ministério da Saúde para a Bahia.



Desde o início da vacinação em 19 de janeiro, mais de 757 mil soteropolitanos iniciaram o esquema vacinal com o recebimento da primeira dose.



Nos dois dias de mutirão para aplicação da primeira dose, na quinta (27) e sexta (28), a capital zerou o novo lote dos imunizantes e mais de 36 mil pessoas receberam a primeira dose.