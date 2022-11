Com 20 mil peças, Museu Geológico da Bahia será reaberto ao público na quarta (30)      

A partir de quarta-feira (30), o púbico já poderá voltar a incluir o Museu Geológico da Bahia (MGB) no seu roteiro cultural. O órgão, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), será reaberto às 13h. O local, que passou por reforma na estrutura física, volta com nova identidade visual. São mais de 20 mil peças, reunindo um dos maiores acervos do Estado. Rochas, minerais, pedras preciosas, fósseis e réplicas gigantes de animais pré-históricos são alguns dos objetos encontrados no museu, que tem entrada gratuita.

“O Museu Geológico da Bahia é um centro de pesquisa, difusão, valorização e preservação do patrimônio geológico da Bahia. Sua visitação é um convite a conhecer o solo e as rochas onde pisamos, as riquezas do subsolo, as rochas viajantes do espaço, os meteoritos, bem como os fósseis dos seres que habitaram a nossa Terra, proporcionando ao público conhecer a história geológica e o patrimônio mineral do Estado da Bahia”, afirma Leonardo Mascarenhas, coordenador de Fomento à Mineração, Petróleo e Gás, ao convidar o público para uma visita ao museu.

O MGB, localizado no Corredor da Vitória, atrai público de todas as idades, entre grupos escolares, famílias, turistas e admiradores do tema, desenvolvendo projetos de cunho científico, educativo e cultural. São 15 salas temáticas, entre elas a do Universo e dos Fósseis, as queridinhas das crianças. O auditório com 125 lugares acolhe reuniões científicas, palestras educativas e a Saladearte Cinema do Museu. Conta ainda com um aconchegante café, de onde se pode apreciar um belíssimo mural do artista plástico Juarez Paraíso. O Museu Geológico da Bahia funciona de terça à sexta-feira, das 13h às 18h e aos sábados e domingos, das 13h às 17h.