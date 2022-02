Com 42% de aproveitamento, Vitória já testou os 14 reforços

O Vitória terá 10 dias para se preparar para o próximo desafio da temporada. O jogo com o Vitória da Conquista na 5ª rodada do Campeonato Baiano só será disputado no dia 13 de fevereiro, no estádio Lomanto Júnior. Até lá, o técnico Dado Cavalcanti poderá aprimorar o que funcionou e ajustar aspectos do time que ainda não estão correspondendo.

O aproveitamento do Vitória nos quatro primeiros jogos do ano, todos pelo estadual, é de 42%. O rubro-negro conquistou apenas cinco dos 12 pontos disputados. Após um triunfo, dois empates e uma derrota, o Leão ocupa a 5ª posição na tabela de classificação do torneio, com cinco pontos somados.

O Bahia de Feira tem 10 e lidera a competição. O Jacuipense é o vice-líder, com nove pontos e uma partida a menos. Apenas os quatro primeiros colocados avançam à semifinal após as nove rodadas da etapa classificatória. Nas três últimas edições, o Vitória não conseguiu passar da primeira fase do estadual e quer encerrar o jejum este ano.

Um dos motivos de não estar entre os líderes do Baianão é o fato do Vitória não ter aproveitado o fator casa neste começo de temporada. Apesar de ter disputado três jogos no Barradão, o único triunfo comemorado foi na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, quando bateu o Barcelona de Ilhéus, por 1x0.

Foram três gols marcados por jogadores diferentes. Guilherme Queiroz, Eduardo e Luidy, autor do golaço no Ba-Vi da última quarta-feira (2), no Barradão: 1x1. Luidy recebeu passe de Jadson. Foi a primeira assistência do camisa 10 no Vitória, que ainda não chamou a responsabilidade que se espera dele em campo.

Apesar de ainda estar devendo, Jadson é um dos oito jogadores escalados como titular nos quatro jogos disputados. Além dele, Lucas Arcanjo. Alisson Cassiano, João Pedro, Gabriel Santiago, Eduardo, Luidy e Guilherme Queiroz também foram escolhidos por Dado Cavalcanti. Dois entre eles foram os mais regulares até aqui. O goleiro Lucas Arcanjo e o zagueiro Alisson Cassiano não deixaram o gramado um minuto sequer enquanto a bola esteve rolando.

Dado Cavalcanti já utilizou todos os 14 reforços contratados para a temporada. Deles, quem menos entrou em campo foi Alemão. Titular na estreia do Baiano, o lateral direito se machucou e viu Iury se manter na posição mesmo após estar recuperado. Ainda não voltou a entrar em campo nem no decorrer dos jogos. Quem também perdeu espaço foi o lateral esquerdo Salomão. Titular nas três primeiras rodadas do estadual, ele viu Vicente começar jogando justamente no clássico Ba-Vi. A disputa promete ser boa nos próximos dez dias.

RaioX dos jogos do Vitória na temporada 2022:

Vitória 1x1 Juazeirense - Barradão

16/01 - 1ª rodada Campeonato Baiano

Gol de Patrik aos 20 minutos do 1º tempo (chute de fora da área)

Gol de Guilherme Queiroz aos 34 minutos do 1º tempo (chute de fora da área)

Barcelona de Ilhéus 0x1 Vitória - Arena Cajueiro

23/01 - 2ª rodada Campeonato Baiano

Gol de Eduardo aos 22 minutos do 1º tempo (chute de dentro da área). Assistência de Iury

Jacuipense 1x0 Vitória - Barradão

29/01 - 3ª rodada Campeonato Baiano

* No Barradão, mas com mando de campo do rival

Expulsão: Mateus Moraes aos 5 minutos do 1º tempo

Gol de Welder aos 15 minutos do 2º tempo (cabeça)

Vitória 1x1 Bahia - Barradão

02/02 - 4ª rodada Campeonato Baiano

Gol de Luidy aos 11 minutos do 2º tempo (chute no ângulo). Passe de Jadson.

Gol de Rodallega aos 24 minutos do 2º tempo (chute dentro da área)