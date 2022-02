Com 43 milhões de seguidores, Larissa Manoela cobra R$ 150 mil por post no Instagram

Um dos rostos mais procurados por empresas de publicidade estará de volta à televisão na próxima segunda-feira. A atriz Larissa Manoela, 21 anos, estreia na TV Globo na novela Além da ilusão.

Larissa Manoela estreia na TV Globo

No Instagram, Larissa acumula 43,6 milhões de seguidores, o que a coloca na na lista dos dez brasileiros mais seguidos na rede social. Uma publicação comercial por lá não sai por menos que R$ 150 mil de cachê, revelou o jornal Extra. No Twitter, são quase 3 milhões

A atriz cobra, em média, R$ 2 milhões para estrelar uma campanha, segundo informação da "Veja". A atriz possui vários imóveis, no Brasil e nos Estados Unidos, e possui uma operadora de telefonia celular que leva seu nome.

A atriz é sucesso não só na publicidade, mas também no cinema. O filme estrelado por Manoela, "Meus 15 anos", lançado em 2017, faturou R$ 2 milhões de bilheteria só nas sessões de pré-estreia. "Fala sério, mãe!", adaptação para as telas do best-seller de Thalita Rebouças, rendeu mais de 3 milhões de espectadores e R$ 18 milhões arrecadados.