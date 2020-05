Com 51 anos, Carlos Casagrande aboliu carne vermelha e açúcar para chegar aos 120

O ator Carlos Casagrande atualmente está no ar na reprise de Fina Estampa, onde vive Juan. Fora das novelas desde 2015, quando atuou em "I Love Paraisópolis", o artista está atualmente com 51 anos e conta o segredo para chegar nesta idade com corpo atlético.

“Minha alimentação é um tanto rígida. Tirei o açúcar e a carne vermelha do cardápio há muitos anos. Prefiro os alimentos saudáveis e orgânicos e faço um acompanhamento médico diferenciado, focado em complementar todas as vitaminas e nutrientes que meu corpo deixou de produzir com o avanço da idade. Faço, ou pelo menos fazia antes da pandemia, exames de sangue a cada três a quatro meses para observar tudo o que é possível para manter meu corpo sempre num nível saudável, numa alta performance”, explicou o galã em entrevista a revista Quem.

À revista Quem, Carlos contou ainda que, apesar de parecer não ter mudado muito fisicamente, amadureceu bastante com a idade.

“Experiências diferentes mudam muito as pessoas, ter contato direto com outras culturas também faz bem. E a própria idade faz com que eu tenha uma percepção diferente da vida”, explicou ele, que mora com a família em Miami, nos EUA, há quatro anos.

“Nem me sinto envelhecendo. Posso fazer os mesmos exercícios de quando tinha 30, na verdade me sinto mais forte porque nessa época não tinha o hábito de fazer tantos exercícios como hoje. Na minha percepção vejo o envelhecimento muito distante de mim, imagino viver até os 120 anos, pelo menos. Acredito que a força do pensamento realmente cria a nossa realidade, somos hoje o que pensamos ontem”, completou.