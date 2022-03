Com 55% dos votos, Vinicius é o oitavo eliminado do Big Brother Brasil 22

O influenciador digital Vinicius é o oitavo eliminado do Big Brother Brasil 22. Com 55,87% dos votos do público, Vinicius deixou a casa após um paredão contra Gustavo( 39,51%) e Pedro Scooby (4,62%). O integrante do quarto lollipop foi parar na berlinda após um contragolpe de Gustavo.

A formação do paredão no domingo (13) começou com Arthur Aguiar, Anjo pela terceira semana consecutiva, imunizando mais uma vez Paulo André. Na sequência, foi a vez da Líder da semana, Lucas fazer sua indicação. O estudante de Medicina colocou Pedro Scooby no Paredão.

Vetado por Pedro Scooby da última Prova do Líder, Eliezer ficou surpreso ao saber que poderia indicar uma pessoa direto ao Paredão. O empresário colocou Gustavo na berlinda.

Indicado por Eliezer, Gustavo puxou Vinicius para o Paredão: "Talvez, ele nunca fosse pelo voto da casa".