Com 84,62% das urnas apuradas, Buerarema já tem prefeito eleito

Buerarema, no Sul da Bahia, já sabe quem vai governar a cidade pelos próximos quatro anos. Com 84,62% das urnas apuradas (8.524 de um total de 12.612 eleitores), Vinícius Ibrann, atual prefeito, já tem votos suficientes para garantir a reeleição, com 74,21% dos votos válidos, contra 25,79% de Arisovaldo (Republicanos).

Eleito há quatro anos com o PSDB, o advogado atualmente faz parte do DEM.

Buerarema é um dos quatro municípios baianos, entre 417, em que o presidente Jair Bolsonaro, então no PSL, teve maioria de votos nas urnas em 2018.

