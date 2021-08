Com a pandemia, especializações se tornaram fundamentais para atender exigências do mercado

A pandemia da covid-19 provocou uma crise sanitária e, com isso, trouxe novas perspectivas quando o assunto é preservar e defender os direitos dos profissionais e instituições da área da saúde e daqueles que utilizam os serviços médicos. A pós-doutora em Medicina e doutora em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Ana Thereza Meireles, explica que, com o avanço do vírus, a discussão sobre o futuro do biodireito se tornou necessária.

“A pandemia ascendeu e corroborou a importância de se discutir questões relacionadas à vida, à saúde, ao corpo e à autonomia. O mundo pós-pandêmico deverá refletir novas necessidades profissionais a partir do aprofundamento de conhecimentos e da escolha adequada de áreas de especialização”_ Ana Thereza Meireles, pós-doutora em Medicina e doutora em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Para quem tem interesse em se especializar na relação médico-paciente e nas novas dimensões do direito à saúde, a pós-graduação na área de Direito Médico é uma possibilidade que conjuga saberes de áreas jurídicas distintas, como Direito Civil, Direito Constitucional e Direito Penal, além do diálogo com as ciências médicas. O curso, que é capaz de qualificar profissionais de áreas distintas, tem atraído mais atenção de advogados, servidores públicos que atuam em áreas relacionadas à saúde e os próprios médicos.

“A área de Direito Médico é concebida como de extrema especialidade na medida em que é possível aprofundar conteúdos que refletem a realidade do exercício da Medicina associada aos conhecimentos do Direito”_Camila Vasconcelos, coordenadora da Pós-graduação em Direito Médico, da Saúde e Bioética da Faculdade Baiana de Direito, que oferece o curso desde 2020 e, atualmente, adota o sistema híbrido de ensino.

Direito Digital

A grande maioria das informações de pessoas, organizações e governos do mundo inteiro está contida atualmente na internet. A era digital é uma realidade que engloba a maior parte da Terra e o Direito Digital, portanto, se mostra fundamental para a continuidade da evolução tecnológica de forma crítica, tentando garantir a proteção desses dados gerados.

Para o advogado Diogo Guanabara, a especialização em Direito Digital pode salvar milhares de bacharéis e advogados que estão desmotivados com a carreira jurídica: “Ter um diploma em Direito, hoje, no Brasil, significa enfrentar forte concorrência. O nosso país é um dos mercados jurídicos mais competitivos do planeta. Repetir os mesmos métodos de trabalho e apostar em fórmulas prontas e antigas do direito talvez não seja a melhor das opções. Não dá para advogar no mundo digital de maneira analógica. Por isso que eu acredito muito no Direito Digital como um caminho de transformação pessoal e profissional nesse momento”.

A especialização, que tem atraído advogados, promotores, juízes, delegados e servidores, se propõe a capacitar o profissional a resolver problemas jurídicos concretos associados à tecnologia. “O mercado de trabalho atual fez surgir uma série de profissões jurídicas novas. É simples: se você não está preparado para esse novo momento, você não terá a oportunidade de ocupar esses novos postos de trabalho”, finaliza Diogo, que também é coordenador do da Pós-Graduação em Direito Digital da Faculdade Baiana de Direito.

