Com a presença de Dudu Cearense, elenco do Vitória se reapresenta na Toca

Sem tempo a perder, o elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta segunda-feira (15), na Toca do Leão. Depois de vencer o Cruzeiro por 3x0, na noite de domingo (14), pela 36ª rodada da Série B do Brasileiro, o grupo rubro-negro iniciou a preparação para o jogo da pré-Copa do Nordeste, contra o Botafogo-PB.

A bola rola às 21h30 de quinta-feira (18), no Barradão. O confronto definirá quem fica com a vaga para disputar o regional do ano que vem. A partida de ida, realizada em 26 de outubro, no estádio Almeidão, em João Pessoa, terminou empatada em 1x1. Portanto, quem vencer dessa vez fica com a vaga na Copa do Nordeste 2022. Haverá disputa de pênaltis caso haja novo empate.

Dudu Cearense (esquerda) posa ao lado de Fábio Mota, presidente em exercício do Vitória, e do lateral esquerdo Roberto (Foto: Pietro Carpi/ECV)

Nesta segunda-feira, os jogadores que foram titulares contra o Cruzeiro fizeram apenas atividades regenerativas. Os demais trabalharam em campo reduzido. O treino foi acompanhado pelo ex-jogador Dudu Cearense, que está em Salvador e fez uma visita ao clube que defendeu.

Após sentir incômodo na coxa e ser substituído por Alisson Santos ainda no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro, o atacante Marcinho foi avaliado pelos médicos e fez tratamento. Ele passará por exame na terça-feira (16), quando o elenco do Vitória volta a treinar na Toca do Leão.