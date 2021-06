Com a Sputnik liberada, 70% dos baianos estariam vacinados até agosto, diz Rui

Com a vacinação da primeira dose parada em Salvador e outras cidades baianas por conta da falta de doses de imunizantes, o governador Rui Costa voltou a criticar a lentidão no processo de compra e distribuição de vacinas para todos os estados do país. Na ocasião, Rui voltou a afirmar que, caso a Sputnik V estivesse liberada, um número expressivo de baianos seria imunizado até agosto.

"Atrapalha muito, é claro. Se o governo federal se preocupasse em comprar a vacina, não estaríamos nessa tragédia. Nós pensamos nisso e já temos 10 milhões de doses da Sputnik que seriam entregues até julho. Se tirarmos as crianças, que não podem se vacinar, que representam dois milhões de baianos, teríamos imunizantes suficientes para vacinar 70% da população até agosto", declarou.

Rui explicou a conta citando que cerca de três milhões baianos já foram imunizados e que, por isso, ainda luta pela liberação do imunizante russo. “A gente mantém a esperança e insiste porque seria um número relevante já que estudos já afirmaram que essa taxa de imunizados fariam com que os índices do vírus despencassem. ”, concluiu.

A Anvisa negou, no final de abril, autorização para uso da Sputnik V no Brasil, alegando falta de informações da fabricante. Em maio, o diretor da agência, Alex Campos, afirmou que havia várias questões em jogo. "É um conjunto de questões que não conseguimos superar ainda por falta de informações", disse, afirmando que um relatório técnico para avaliar eficácia, qualidade e segurança não foi disponibilizado. "Na medida em que esse relatório técnico não foi apresentado, a Anvisa notificou todos os importadores e tentou obter as informações de outras formas para levar à análise de importação", acrescentou. Segundo ele, as informações ofertadas foram reduzidas.

*Encosta em São Caetano*

As declarações do governador aconteceram durante uma entrega de novas obras de contenção de encosta na Rua José Hipólito, no bairro de São Caetano. A encosta teve construção coordenada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e integra o Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais, em execução pela empresa, que é vinculada à secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Rui afirmou que a conclusão da obra traz qualidade de vida e segurança para mais de 3 mil moradores da região. "Isso aqui é um investimento em salvar vidas humanas, em dar dignidade e de reconhecer e valorizar o esforço das famílias que levaram anos para construir suas casas e corriam riscos de perder, além do seu patrimônio, a vida em um desabamento", falou.

Ao todo, foram investidos R$ 2,5 milhões na obra de contenção, que tem sua porção superior na Rua José Hipólito e a parte inferior na BR 324. A solução proposta para a intervenção foi a execução de painéis com solo grampeado e com retaludamento e revestimento vegetal, além de passeio e serviço de drenagem com canaletas, tubulações e descida de água.

*sob supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro