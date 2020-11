Com ajuste tático, Vitória finaliza preparação para pegar a Ponte

Os jogadores do Vitória encerraram, na manhã desta quinta-feira (19), a preparação para o jogo contra a Ponte Preta, marcado para sexta (20), às 16h30, no Barradão, pela 22ª rodada da Série B. O técnico Eduardo Barroca separou s jogadores titulares e orientou um trabalho tático, ajustando lances de bolas paradas, ofensivas e defensivas.

Contratado em setembro junto ao Atlético-CE, o meia Anmerson Soares foi relacionado para a partida. O atleta de 23 anos ainda não estreou com a camisa do Leão e vinha ficando de fora das últimas listas, que não são mais divulgadas pelo clube.

O lateral-direito Van iniciou a fase de transição, se juntando a Alisson Farias, Leandro Silva e Juninho Quixadá. Os jogadores não estarão à disposição para o duelo, já que não treinaram com bola com o restante do elenco. O atacante Ewandro será outro desfalque e, nesta quinta, fez atividade na academia e deu voltas no gramado.

O Vitória está na 16ª colocação da Série B, com 24 pontos. O time deve ir a campo contra a Ponte com a mesma escalação que usou no triunfo sobre o Figueirense, também no Barradão, por 3x0: Ronaldo; Léo, Wallace, Maurício Ramos e Rafael Carioca; Guilherme Rend, Matheus Frizzo, Fernando Neto e Thiago Lopes; Vico e Léo Ceará.