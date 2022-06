Com Alan Santos e Lazaroni, Vitória finaliza preparação em Teresina

O Vitória está pronto para o duelo contra o Altos, sábado (25), às 19h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. A preparação foi finalizada no palco do jogo na tarde desta sexta-feira (24), quando o novo técnico João Burse trabalhou principalmente bolas paradas e movimentações táticas visando o confronto da 12ª rodada da Série C do Brasileiro.

Recuperados de lesão, o volante Alan Santos e o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni participaram normalmente da atividade. Eles estão entre os 20 jogadores relacionados para o jogo na capital do Piauí. Os dois não entram em campo há mais de um mês. A última partida deles foi em 22 de maio, no triunfo por 3x0 contra o Confiança. Na ocasião, ambos começaram entre os titulares, mas deixaram o gramado machucados.

Além de Alan Santos e Guilherme Lazaroni, outros quatro jogadores também voltaram a ser relacionados. O lateral direito Alemão, os volantes Léo Gomes e João Pedro, bem como o meia Eduardo estão novamente à disposição após cumprirem suspensão. Já o zagueiro Mateus Moraes e os atacantes Dinei e Thiaguinho ficaram fora da viagem por opção técnica.

Para a partida, João Burse não poderá contar com Dionísio. O meia levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Quem também vai desfalcar a equipe é o lateral direito Iury, lesionado.

Com 11 pontos, o Vitória ocupa a 16ª posição na tabela de classificação da Série C. Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar, o Floresta tem mesma pontuação. Adversário da vez, o Altos tem 13 pontos e ocupa a 13ª colocação.