Com alerta ligado, Bahia encara o Flu de Feira pelo Baianão

A vida do Bahia no Campeonato Baiano está complicada, e neste domingo (21) o tricolor tem a chance de iniciar a volta por cima. A partir das 16h, o Esquadrão visita o Fluminense de Feira, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela 6ª rodada.

Depois de cinco jogos e apenas uma vitória conquistada, o Bahia soma apenas cinco pontos e entra em campo na sétima colocação, fora da zona de classificação para a fase semifinal - o Flu, com quatro pontos, aparece logo atrás. Detalhe: o Vitória da Conquista, que fecha o G4, tem sete pontos e um jogo a menos. Por isso, o duelo tem peso para o futuro de ambos.

“Não existe o Bahia pensa em estar fora do G4. É circunstancial. Não temos que pensar no que está agora, mas nos quatro jogos que faltam”, disse o técnico Cláudio Prates logo após o empate de 0x0 no Ba-Vi, quarta.

Apesar da importância da partida contra o Touro, o time alternativo tricolor dificilmente terá força máxima. Um dos destaques da equipe, o volante Raniele foi promovido para o grupo principal e está à disposição de Dado Cavalcanti para enfrentar o Sport neste sábado, pela Copa do Nordeste.

Raniele vai ficar como opção no banco e, como o duelo pelo Nordestão será em Pituaçu, não está descartada a utilização dele no time de transição, devido à curta distância (108km) entre as duas maiores cidades do estado. Mesmo assim, a tendência é que Caio Mello volte a ter chance entre os titulares contra o Flu.

Sem alterar o esquema da equipe, Claudinho então deve colocar em campo um time bem parecido com o que jogou o clássico. O volante Pablo segue entre os titulares. Ele ganhou moral após a boa estreia no Ba-Vi.

“[Pablo] Mostrou muita vontade. Achei que, no primeiro tempo, foi participativo na fase defensiva e, no segundo, mostrou por que veio. Deu passe, participou de ações ofensivas”, elogiou Prates.