Com alerta ligado, Bahia mira sequência em casa por recuperação na Série B

O segundo turno da Série B não começou da forma como o Bahia desejava, pois a derrota para o Cruzeiro, por 1x0, no Mineirão, fez a equipe cair da terceira para a quarta colocação. Mais do que isso, o tricolor vive uma fase de inconstância no torneio. Nos últimos seis jogos, venceu apenas dois - desempenho que acende um alerta. Em busca da volta por cima, o time aposta nos jogos em casa para voltar a somar pontos.

O Bahia atuará na Fonte Nova nas próximas duas partidas. Na sexta-feira, recebe o Náutico, às 19h, em jogo da 21ª rodada. No sábado da semana seguinte, dia 6 de agosto, será a vez de enfrentar o CSA, às 16h30, também em casa.

Para conseguir a recuperação que precisa para se manter no G4, o Esquadrão terá que quebrar um jejum recente, pois a oscilação do time no campeonato passa pelos jogos como mandante. Por incrível que pareça, o Bahia não sabe o que é vencer na Fonte Nova há cinco partidas. Além da derrota por 2x1 para o Athletico-PR, nas oitavas de final da Copa do Brasil, o clube amargou derrotas para Chapecoense e Novorizontino e empates contra Grêmio e CRB, todos pela Série B.

O técnico Enderson Moreira, por exemplo, ainda não sentiu o gosto do primeiro triunfo em casa. Nos dois jogos que comandou em Salvador, ele somou os dois empates citados - as três derrotas foram o estopim para a demissão de Guto Ferreira.

A fase como mandante, aliás, é a pior do time na temporada, contrastando com o bom momento que viveu no início da Série B, quando venceu os seis primeiros jogos na Fonte Nova. O bom desempenho foi responsável por 52,9% dos 34 pontos conquistados até aqui.

“Temos que ter tranquilidade para buscar um triunfo no próximo jogo. Vamos fazer dois jogos em casa agora e precisamos muito do torcedor. É uma competição longa, a equipe está competindo de igual para igual em qualquer situação. Temos confiança que essa bola vai começar a entrar e conseguiremos uma sequência de triunfos”, disse o treinador.

Mini-Nordestão

Os jogos contra Náutico e CSA abrem uma espécie de mini-Nordestão que o Bahia terá nas próximas três rodadas da Série B. Após as partidas em casa, enfrentará o Sampaio Corrêa, no Maranhão.

No primeiro turno, o tricolor conquistou sete pontos nessa mesma sequência. Venceu Náutico e Sampaio Corrêa e empatou com o CSA. Se alcançar o mesmo rendimento no segundo turno, o Esquadrão finalizará a 23ª rodada com 41. Atualmente a distância para o Londrina, quinto colocado, é de cinco pontos.

Enquanto o Bahia olha para a parte de cima da tabela, tanto CSA quanto Náutico estão na zona de rebaixamento - ocupam a 17ª e a 19ª colocação, respectivamente. Porém, vale lembrar que Chapecoense e Novorizontino também estavam mal quando venceram na Fonte Nova. Eram 18º e 15º, respectivamente.