Com Alisson Farias e Vico poupados, Vitória finaliza dupla jornada

O Vitória encerrou, nesta sexta-feira (12), a 'jornada dupla' de treinos, de olho na temporada 2021. A partir de agora, os jogadores passarão a realizar trabalhos em apenas um período, até a estreia pelo Campeonato Baiano. O primeiro jogo do Leão será na quarta-feira (17), às 19h30, contra o Unirb, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

No segundo turno de atividades desta sexta, os atletas fizeram uma atividade de finalização com cruzamentos e ultrapassagens. Em seguida, o técnico Rodrigo Chagas comandou o treino tático, ajustando as partes ofensiva e defensiva da equipe.

Os atacantes Alisson Farias e Vico foram poupados do treinamento em campo e trabalharam na academia do clube. Já os laterais Leandro Silva e Rafael Carioca, após realizarem exames cardiológicos e testes fisioterápicos, desceram para o campo e correram em torno do gramado.