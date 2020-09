Com Alisson Farias reintegrado, Vitória faz mais um dia de treino

O Vitória teve mais um dia de preparação, nesta quinta-feira (17), de olho no compromisso contra o Oeste, pela 11ª rodada da Série B. A partida está marcada para o dia 26, às 16h30, no Barradão. Com 14 pontos, o Leão ocupa a 8ª posição na tabela.

Recuperado de uma lesão muscular, Alisson Farias foi reintegrado ao grupo e participou normalmente das atividades. O jogador não entra em campo desde o dia 11 de agosto e, antes de ser liberado, passou por diversas sessões de reforço muscular.

Os trabalhos foram divididos pelo técnico Bruno Pivetti em três partes. Na primeira, os atletas fizeram um aquecimento com trocas de passes. Depois, o técnico comandou um treino de transição. E, então, com o grupo dividido em quatro equipes, organizou jogos em espaços reduzidos.

O lateral direito Leandro Silva, que sofreu uma pancada na cabeça durante o empate em 1x1 com o Juventude, em Caxias do Sul, na última segunda-feira (14), se apresenta bem clinicamente, mas segue afastado e em observação, de acordo com o o protocolo médico.

Já os laterais Rafael Carioca, com dores na posterior da coxa esquerda, e Van, em recuperação de lesão muscular, fizeram tratamento com os fisioterapeutas. Léo Morais, por sua vez, começou a correr em torno dos campos.