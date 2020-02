Com Alisson Farias, Vitória está pronto para encarar o CRB

Após 10 dias sem jogos, o time principal do Vitória está pronto para voltar a campo. Na quinta-feira (27), a equipe comandada pelo técnico Geninho encara o CRB, às 20h, no Barradão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Com seis pontos, o Leão é o quarto colocado do Grupo B no torneio regional.

A lista de relacinados para o duelo com a equipe alagoana tem dois reforços e três desfalques. Após desfalcar o time em três rodadas, o atacante Alisson Farias está recuperado de contusão e à disposição. Quem também ficará como opção para o técnico Geninho é o meia Eduardo. Ele foi titular na equipe de aspirantes, treinada por Agnaldo Liz, no triunfo por 2x1 contra o Atlético de Alagoinhas no dia 15 de fevereiro.

Geninho não contará com três atletas. Matheus Tenório e Maykon Douglas estão com desconforto muscular e foram vetados pelo departamento médico, assim como Gabriel Furtado, que se recupera de lesão na coxa.

Confira a lista com os 22 jogadores relacionados pelo Vitória para o jogo contra o CRB:

Goleiros: Lucas Arcanjo e Ronaldo;

Laterais: Thiago Carleto, Jonathan Bocão, Rafael Carioca e Van;

Zagueiros: João Victor, John e Maurício Ramos;

Volantes: Gerson Magrão, Guilherme Rend, Jean, Rodrigo Andrade e Romisson;

Meias: Fernando Neto e Eduardo;

Atacantes: Alisson Farias, Júnior Viçosa, Léo Ceará, Rodrigo Carioca, Ruan Levine e Vico;