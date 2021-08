Com Allan do Carmo, Salvador sedia campeonato de maratona aquática

A Bahia vai receber, entre a próxima sexta-feira (6) e sábado (7), as segundas etapas do XXVI Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas e da VIII Copa Brasil de Maratonas Aquáticas. O evento acontece a partir das 6h, no Yacht Clube da Bahia, no bairro da Barra.

Um dos atletas que está confirmado é Allan do Carmo, bronze nos Jogos Pan-Americanos do Rio-2007 e duas vezes medalhista em Campeonatos Mundiais de Esportes Aquáticos (bronze em Barcelona-2013 e prata em Kazan-2015).

Segundo o coordenador de natação do Yacht Clube da Bahia, Murilo Barreto, a ideia é aproveitar o bom momento da maratona aquática no Brasil, após o ouro olímpico da baiana Ana Marcela Cunha, e incentivar o surgimento de novos atletas para edições futuras dos Jogos.

"A Bahia já é um celeiro de grandes campeões da maratona aquática, haja visto o resultado de Ana Marcela, que saiu daqui, e Allan do Carmo, que é o atual campeão da modalidade. (...) A gente acredita nesse novo ciclo olímpico, que se inicia para Paris-2024. Novos atletas que estarão participando podem ir para as próximas Olimpíadas", disse Barreto.

A primeira prova será a Copa Brasil de 1,5 km, que tem largada prevista para 7h de sexta-feira (6). Ao todo, são 137 atletas inscritos, em um total de 32 clubes da Bahia e do resto do Brasil. A segunda prova, que é a mais longa, com 7,5 km, está marcada para começar às 8h15 do mesmo dia. Ela reunirá 69 atletas de 38 clubes, e contará com a participação de Allan do Carmo.

Já no sábado (7), a primeira disputa será de 2,5km e terá largada a partir de 7h05. Serão 184 nadadores de 36 clubes. A ultima prova, o Campeonato Brasileiro, terá 5km e será disputata às 9h, com 99 atletas de 31 clubes brasileiros.